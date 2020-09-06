Барса исключает продажу Коутиньо. Куман рассчитывает на бразильца

Испанское издание Marca сообщает, что атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо останется на следующий сезон в составе "сине-гранатовых".

Новоиспечённый главный тренер "блауграны" Рональд Куман рассчитывает на игрока и хочет видеть бразильца в своем новом проекте. В свою очередь руководство каталонцев также не хочет продавать Коутиньо.

Прошедший сезон Филиппе провел в аренде в мюнхенской "Баварии", с которой победил в Бундеслиге, выиграл Кубок Германии и взял Лигу чемпионов.