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Барса исключает продажу Коутиньо. Куман рассчитывает на бразильца

Испания
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Филиппе нужен каталонцам

Барса исключает продажу Коутиньо. Куман рассчитывает на бразильца
Новина українською

Испанское издание Marca сообщает, что атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо останется на следующий сезон в составе "сине-гранатовых".

Новоиспечённый главный тренер "блауграны" Рональд Куман рассчитывает на игрока и хочет видеть бразильца в своем новом проекте. В свою очередь руководство каталонцев также не хочет продавать Коутиньо.

Прошедший сезон Филиппе провел в аренде в мюнхенской "Баварии", с которой победил в Бундеслиге, выиграл Кубок Германии и взял Лигу чемпионов.

Напомним, 4-го сентября 28-летний полузащитник приступил к тренировкам вместе с первой командой "Барсы".

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо
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Источник:
Marca
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