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Барса исключает продажу Коутиньо. Куман рассчитывает на бразильца
Филиппе нужен каталонцам
Испанское издание Marca сообщает, что атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо останется на следующий сезон в составе "сине-гранатовых".
Новоиспечённый главный тренер "блауграны" Рональд Куман рассчитывает на игрока и хочет видеть бразильца в своем новом проекте. В свою очередь руководство каталонцев также не хочет продавать Коутиньо.
Прошедший сезон Филиппе провел в аренде в мюнхенской "Баварии", с которой победил в Бундеслиге, выиграл Кубок Германии и взял Лигу чемпионов.
Напомним, 4-го сентября 28-летний полузащитник