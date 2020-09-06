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Барса сделает окончательное предложение Интеру по Лаутаро
Каталонцы ищут замену Суаресу
Goal.com сообщает, что каталонская "Барселона" сделает еще одно предложение "Интеру" по трансферу нападающего Лаутаро Мартинеса.
"Сине-гранатовые" предоставят руководству "нерадзурри" финальний вариант сделки. Лаутаро - приоритетная трансферная цель "блауграны". Но в случае отказа "Барса" свернет кампанию по подписанию аргентинского форварда.
В лице Мартинеса "Барселона" видит замену для Луиса Суареса, который близок к уходу из столицы Каталонии уже этим трансферным окном.
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Источник:Goal.com
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Комментарии (9)
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Algrab (Костопiль)
06.09.2020 в 19:32
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 18:50
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MES QUE UN CLUB
06.09.2020 в 19:01
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 19:10
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.09.2020 в 19:18
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MES QUE UN CLUB
06.09.2020 в 19:19
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 19:26
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 19:29
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06.09.2020 в 19:34
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