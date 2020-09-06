Барса сделает окончательное предложение Интеру по Лаутаро

ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) Я не об этом спросил, кто где остаётся, или от кого решили избавиться. Причём здесь Месси? Его имя в статье не упоминается. Я склоняюсь больше к тому, что , может быть и не сознательно, но это был вброс на вентилятор и сейчас сюда набежит свора псов и начнут оскорблять мою любимую команду с помощью десятков «смайликов» и не членораздельного бреда. Я думаю надо как-то конкретней, серьёзней к этому относиться, не дети ведь уже.