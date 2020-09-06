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Барса сделает окончательное предложение Интеру по Лаутаро

Испания
(1 голосов)

Каталонцы ищут замену Суаресу

Барса сделает окончательное предложение Интеру по Лаутаро
Новина українською

Goal.com сообщает, что каталонская "Барселона" сделает еще одно предложение "Интеру" по трансферу нападающего Лаутаро Мартинеса.

"Сине-гранатовые" предоставят руководству "нерадзурри" финальний вариант сделки. Лаутаро - приоритетная трансферная цель "блауграны". Но в случае отказа "Барса" свернет кампанию по подписанию аргентинского форварда.

В лице Мартинеса "Барселона" видит замену для Луиса Суареса, который близок к уходу из столицы Каталонии уже этим трансферным окном.

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В статье: Луис Суарес Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (9)
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Algrab (Костопiль)
06.09.2020 в 19:32
Нехай поміняють на Мессі, і буде порядок...Може й требл візьмуть...
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 18:50
То Месси не хочет играть без Неймара, то теперь без Суареса, то теперь только с Лаутаро... Ничё не поменялось...
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+2
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
06.09.2020 в 19:01
A где в статье об этом написано, что теперь только с Лаутаро?
Ответить
+4
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 19:10
А с кем, если Неймар остаётся в ПСЖ, от Суареса решили избавится, а Ван де Бек , как вопил Алень, что всё решено в пользу Барсы, переходит в МЮ?
+1
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.09.2020 в 19:18
Друг, не слушай редакционного клона, якобы, из винницы. Оно фантазирует на тему, что Месси не хочет играть без Неймара. И при этом Месси, без Неймара, берёт 6-й Золотой Мяч. Это ж как нужно не хотеть играть, чтобы в итоге наиграть на ЗМ !
+2
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
06.09.2020 в 19:19
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) Я не об этом спросил, кто где остаётся, или от кого решили избавиться. Причём здесь Месси? Его имя в статье не упоминается. Я склоняюсь больше к тому, что , может быть и не сознательно, но это был вброс на вентилятор и сейчас сюда набежит свора псов и начнут оскорблять мою любимую команду с помощью десятков «смайликов» и не членораздельного бреда. Я думаю надо как-то конкретней, серьёзней к этому относиться, не дети ведь уже.
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 19:26
Парадокс: Суарес (один из лучших в прошлом сезоне) хочет остаться, но Куман его не хочет. Кем его заменить? А главное зачем? Остался Месси, оставьте и Суареса. Просто Лаутаро может быть как Коутиньо , Гризманн, Дембеле, то есть не заиграет в Барсе. Кто в последнее время из супер-пупер дорогих покупок Барсы заиграл?
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 19:29
Дариан, когда волки разговаривают, щенки не скулят
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
06.09.2020 в 19:34
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) Я вообще думаю, что Барса его не купит. Суарес ( лично моё мнение) значительно уступает Месси. Он ещё был ОК в ЛаЛиге в качестве замыкальды, но в ЛЧ это было видно, что он уступал в скорости всем. А для серьёзных планов это недопустимо. Насчёт неудачных покупок согласен. Ну надеюсь хоть здесь Месси не замешан? ))
+1
0


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