Кто в лес, кто по дрова: руководство Барселоны хочет приобрести Тьяго, а Куман – Вейналдума

Руководство каталонской "Барселоны" и новый главный тренер команды Рональд Куман по-разному видят усиление центра поля. Голландец настаивает на трансфере хавбека "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума, а боссы хотят вернуть из "Баварии" Тьяго Алькантару.

Руководство "сине-гранатовых" даже пытается надавить на Кумана, чтобы он передумал, об этом сообщает журналист немецкого издания Sport Bild Тоби Альтшаффль.

Клуб уже контактировал с окружением воспитанника, на которого также претендует сам "Ливерпуль". Вопрос заключается в том, кто сможет удовлетворить финансовые запросы "Баварии" – "красные" или "сине-гранатовые"?

Barça put pressure on Koeman to change his mind: there has already been contact between Barcelona and the player environment. The question is who fulfills the transfer requirements of #fcbayern: Barça or #LFC? #thiago