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Кто в лес, кто по дрова: руководство Барселоны хочет приобрести Тьяго, а Куман – Вейналдума

Испания
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Давайте разбираться

Кто в лес, кто по дрова: руководство Барселоны хочет приобрести Тьяго, а Куман – Вейналдума
Новина українською

Руководство каталонской "Барселоны" и новый главный тренер команды Рональд Куман по-разному видят усиление центра поля. Голландец настаивает на трансфере хавбека "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума, а боссы хотят вернуть из "Баварии" Тьяго Алькантару.

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Руководство "сине-гранатовых" даже пытается надавить на Кумана, чтобы он передумал, об этом сообщает журналист немецкого издания Sport Bild Тоби Альтшаффль.

Клуб уже контактировал с окружением воспитанника, на которого также претендует сам "Ливерпуль". Вопрос заключается в том, кто сможет удовлетворить финансовые запросы "Баварии" – "красные" или "сине-гранатовые"?

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В статье: Бавария (Мюнхен) Рональд Куман Барселона Ливерпуль Тьяго Алькантара Жоржиньо Вейналдум
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