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Кто в лес, кто по дрова: руководство Барселоны хочет приобрести Тьяго, а Куман – Вейналдума
Давайте разбираться
Руководство каталонской "Барселоны" и новый главный тренер команды Рональд Куман по-разному видят усиление центра поля. Голландец настаивает на трансфере хавбека "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума, а боссы хотят вернуть из "Баварии" Тьяго Алькантару.
Руководство "сине-гранатовых" даже пытается надавить на Кумана, чтобы он передумал, об этом сообщает журналист немецкого издания Sport Bild Тоби Альтшаффль.
Клуб уже контактировал с окружением воспитанника, на которого также претендует сам "Ливерпуль". Вопрос заключается в том, кто сможет удовлетворить финансовые запросы "Баварии" – "красные" или "сине-гранатовые"?
UPDATE: FC Barcelona wants Thiago, Koeman wants Wijnaldum.— Tobi Altschäffl (@altobelli13) September 7, 2020
Barça put pressure on Koeman to change his mind: there has already been contact between Barcelona and the player environment. The question is who fulfills the transfer requirements of #fcbayern: Barça or #LFC? #thiago