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Есть интерес со стороны клубов АПЛ: стало известно, хочет ли Гризманн остаться в Барселоне

Испания
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Верит ли Куман в Антуана?

Есть интерес со стороны клубов АПЛ: стало известно, хочет ли Гризманн остаться в Барселоне
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн не собирается покидать Каталонию в это трансферное окно. Несмотря на слухи о потенциальном возвращении Гризманна в "Атлетико" и о переезде в чемпионат Англии, 29-летний французский исполнитель намерен остаться в стане испанского гранда.

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По информации Diario Sport, он полностью сконцентрирован на достижении успеха с "Барселоной" – даже на фоне заманчивых предложений от топ-клубов АПЛ, "Ливерпуля", "МЮ" и "Арсенала".

Гризманн также понимает, что новый тренер каталонцев Рональд Куман видит его в роли центрального форварда. Он получит еще больше игрового времени в том случае, если Суарес покинет клуб.

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В статье: Чемпионат Англии Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
Sport.es

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