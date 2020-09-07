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За час до начала. Месси первым из игроков прибыл на тренировку Барселоны
Для него она первая после игры с "Баварией"
На прошедшей неделе стало известно, что Лео Месси принял решение остаться еще на один сезон в "Барселоне".
Сегодня его ждет первая тренировка на этих предсезонных сборах. По данным испанских журналистов, капитан каталонской команды первым прибыл на занятие. Примерно, за один час до начала.
До этого он сдал тест на коронавируса. Вероятно, что его также будет ожидать разговор с Рональдом Куманом, который возглавил "Барселону" в прошлом месяце.
‼️ MESSI!— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) September 7, 2020
Leo Messi ja ha arribat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per incorporar-se als entrenaments
A les 17:30h, primera sessió de l’argentí amb Ronald Koeman#QueThiJugues pic.twitter.com/IFaK1sTeST
На данный момент неизвестно - останется Лео в клубе на один сезон до конца контракта или продлит его в ближайшее время.