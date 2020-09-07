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За час до начала. Месси первым из игроков прибыл на тренировку Барселоны

Испания
(1 голосов)

Для него она первая после игры с "Баварией"

За час до начала. Месси первым из игроков прибыл на тренировку Барселоны
UA-Футбол
Новина українською

На прошедшей неделе стало известно, что Лео Месси принял решение остаться еще на один сезон в "Барселоне".

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Сегодня его ждет первая тренировка на этих предсезонных сборах. По данным испанских журналистов, капитан каталонской команды первым прибыл на занятие. Примерно, за один час до начала.

До этого он сдал тест на коронавируса. Вероятно, что его также будет ожидать разговор с Рональдом Куманом, который возглавил "Барселону" в прошлом месяце.

На данный момент неизвестно - останется Лео в клубе на один сезон до конца контракта или продлит его в ближайшее время.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (25)
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metall5291 (Kharkiv)
07.09.2020 в 20:21
Прибыл, так прибыл. Пусть теперь сами болельщики Барселоны оценят это счастье. Нам то зачем.
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0
-1
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MES QUE UN CLUB
07.09.2020 в 20:02
Эй nuдары, почему у меня с Олегом только три минуса? Кто не досмотрел?
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+2
-6
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Инспектор ( )
07.09.2020 в 19:33
Карлито это пример преданности клубу
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+4
-6
Wertu098 (8-2 -красота)
07.09.2020 в 19:26
Тренер всегда должен раньше приходить))))
Ответить
+6
-7
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.09.2020 в 19:24
Вот это бомба, а не новость! Жду во сколько уедет, очень интересно!!!
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+8
-2
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MES QUE UN CLUB
07.09.2020 в 19:26
Мне тоже интересно. Если узнаешь первым, дай знать
Ответить
+9
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
07.09.2020 в 19:18
Интересно, а где пропадают эти два киевских nuдара и крапивницкий с ними, когда к примеру играет сб. Украины? Падлы, наверное враги своего народа, только пИсать и срать умеют на ветках Барсы, а Украину и её дела имели ввиду. В очко поцелуйте сами себя. Можете Просто Трахнутого из Харькова подключить, он мастер по этим делам.
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+7
-6
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 19:25
я знаю переклад твого ніку MES QUE UN CLUB - "більше, ніж клуб" (девіз вболівальників Барселони) але для тебе, чмо путалонське ідеально підходить MES QUE UN MIERDA
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+1
-7
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 19:27
переклад виглядає наступним чином БІЛЬШЕ, НІЖ ЛАЙНО
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+1
-7
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.09.2020 в 19:38
Я намагався, але не можу писати про збірну та Динамоета боль
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+2
-4
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 19:43
ВікторАплодісмєнт (Київ) не виправдовуйся перед цим рагулем - нема перед ким більше, ніж лайно - це тепер його прізвисько тут назавжди
+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.09.2020 в 20:17
Алекс , чё то ты заведён сегодня. Или это не ты? Ну прибыл Месси первым, и что? Смотря на игру вчера, становится понятно , какую роль играет Капитан команды( Рамос- Ляпов), и молодые таланты ( Фати - и все остальные)...
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0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
07.09.2020 в 20:24
Это я. Пытаюсь выяснить позицию и кто они вообще эти го@нюки о которых я написал. Это что случайные совпадения, что им хочется в туалет по большому каждый раз, когда новость о Барсе и её игроках? I don’t think so!
+1
-2
prockop4uck (Киев)
07.09.2020 в 19:11
Какой покладистый мальчик Понял, что никому со своими запросами больше не нужен и теперь прям золотой ребенок
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+5
-7
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 19:45
так коли йому показали, де його місце аж такий шовковий став...
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0
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
07.09.2020 в 19:06
Напишите пожалуйста каким уедет. Это очень важно знать.
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+8
-4
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 18:57
така велика машина й такий маленький Мессі за кермом "налицо" усі ознаки того стану що називають комплекс Наполеона (хоча я вважаю, що Наполеон ніколи не був таким і взагалі це краще назвати комлекс путіна-мєдвєдева)
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+2
-8
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 18:59
барсеглорів та мессідрочерів розірвуться повибухають пукани від люті
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+2
-8
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.09.2020 в 18:47
От мажор! проїхав з цегляним обличчям і навіть не привітався з фанатамиобжерлося чмо зовсім
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+4
-8
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 18:48
Ответить
+2
-8
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
07.09.2020 в 18:34
Всё правильно. Хозяин раздевалки и пастух этого стада должен приезжать первым, шоб знали сс..ки кто в хате Хозяин, кого надо слушаться и кому надо внимать, затаив дыхание. А Пике хозяин параши теперь.
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+10
-4
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 18:49
говарде дах поїхав чи вчергове обкурився дурі у дуріана позичив, так...
Ответить
+4
-9
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
07.09.2020 в 18:50
п н х
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+7
-5
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 18:51
говарде-качуре скажи А...
+4
-8
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
07.09.2020 в 18:52
п н х
+8
-5


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