Зидан настаивает на продаже Бэйла, но официальных предложений еще не было

Велика вероятность, что у Гарета Бэйла не будет будущего в "Реале".

Как сообщает Marca, Зинедин Зидан на данный момент не рассчитывает на валлийца. Француз продолжает вести диалог с руководством, настаивая на его продаже.

Однако стоит учесть, что "Реал" не получил ни одного предложения по Бэйлу. СМИ говорили об интересе нескольких клубов, но все это осталось слухами.

Контракт Гарета со "сливочными" истекает летом 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

Также стоит отметить, что летом 2019-го "Реал" отказался отпускать валлийца в китайский клуб.