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Зидан настаивает на продаже Бэйла, но официальных предложений еще не было

Испания
(1 голосов)

Нужно было думать год назад

Зидан настаивает на продаже Бэйла, но официальных предложений еще не было
UA-Футбол
Новина українською

Велика вероятность, что у Гарета Бэйла не будет будущего в "Реале".

Как сообщает Marca, Зинедин Зидан на данный момент не рассчитывает на валлийца. Француз продолжает вести диалог с руководством, настаивая на его продаже.

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Однако стоит учесть, что "Реал" не получил ни одного предложения по Бэйлу. СМИ говорили об интересе нескольких клубов, но все это осталось слухами.

Контракт Гарета со "сливочными" истекает летом 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

Также стоит отметить, что летом 2019-го "Реал" отказался отпускать валлийца в китайский клуб.

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В статье: Гарет Бэйл Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.09.2020 в 20:22
Журналист Хайме Наварро в своей колонке, в ресурсе "donbalon", пишет, что президент Реала Флорентино Перес очень жалеет, что год назад не продал Бейла за 100 млн. в Китай. Во время предсезонных сборов Реала в США, поступило предложение из Китая по Бейлу. Всё шло к тому, что Бейл уйдёт и Зидан на пресс конференции в США уже объявил о его уходе. Но в последнюю минуту Перес всё переиграл. И сейчас продолжает жалеть о своем худшем решении по трансферам за последние 10 лет. Уже не из "donbalon", а из других источников есть информация, что эти 100 млн. очень бы пригодились Реалу сейчас. Чтобы быть более активным на трансферном рынке. Как пишут исп СМИ Перес уже предупредил Зидана, что покупок этой осенью не будет и Реал проведёт чемпионат старыми кадрами. Но зато на следующее лето (2021 г) Перес заверил Зидана, что у него будет 300 млн. на покупку Мбаппе и Холанна.
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