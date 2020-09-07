"Моим кумиром всегда был Касильяс". Куртуа взял новый игровой номер

Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа объявил о смене игрового номера. Данная информация появилась на официальном сайте бельгийца.

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В новом сезоне голкипер играть под первым игровым номером. Стоит отметить, что под этой цифрой он играл только за сборную, но не за клуб.

"Все знают, что моим кумиром всегда был Икер Касильяс, он номер один, он выигрывал с "Реалом" большое количество титулов. Надеюсь, что я, как и Икер, смогу войти в историю этого клуба", - сказано в заявлении.