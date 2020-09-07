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"Теперь понятно, почему Лео хотел уйти". Линекер высказался о розовой форме Барселоны
Выбор действительно весьма странный
Каталонская "Барселона" сегодня презентовала новую форму, которая сделана в розовом цвете. Экс-игрок сборной Англии, а ныне известный ведущий Гари Линекер не мог пройти мимо этого факта.
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"Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти", - написал англичанин в своих социальных сетях.
Now we know why Messi wanted to leave. ???? https://t.co/jGGKocDRQu— Gary Lineker (@GaryLineker) September 7, 2020
Напомним тем, кто провел две недели без интернета - Лео действительно хотел уйти из "Барселоны", но после свое
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Комментарии (6)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 21:52
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0
-8
MES QUE UN CLUB
07.09.2020 в 22:25
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+7
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Leo Forza Dnepr (Антиб)
07.09.2020 в 22:31
+4
0
Dr. House (Подолье)
07.09.2020 в 21:42
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+1
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Инспектор ( )
07.09.2020 в 21:36
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-6
Po4eson (Одесса)
07.09.2020 в 21:08
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0
-6
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