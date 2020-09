"Теперь понятно, почему Лео хотел уйти". Линекер высказался о розовой форме Барселоны

Каталонская "Барселона" сегодня презентовала новую форму, которая сделана в розовом цвете. Экс-игрок сборной Англии, а ныне известный ведущий Гари Линекер не мог пройти мимо этого факта.

"Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти", - написал англичанин в своих социальных сетях.

Now we know why Messi wanted to leave. ???? https://t.co/jGGKocDRQu