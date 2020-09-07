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"Теперь понятно, почему Лео хотел уйти". Линекер высказался о розовой форме Барселоны

Испания
(3 голосов)

Выбор действительно весьма странный

"Теперь понятно, почему Лео хотел уйти". Линекер высказался о розовой форме Барселоны
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" сегодня презентовала новую форму, которая сделана в розовом цвете. Экс-игрок сборной Англии, а ныне известный ведущий Гари Линекер не мог пройти мимо этого факта.

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"Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти", - написал англичанин в своих социальных сетях.

Напомним тем, кто провел две недели без интернета - Лео действительно хотел уйти из "Барселоны", но после свое решение изменил.

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В статье: Лионель Месси Барселона Гари Линекер
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Комментарии (6)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 21:52
так рожеві катаолонці тепер вже не будуть справжніми блаугранас а якщо додати ще недавню презентовану чорну форму - CULES NEGRO
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0
-8
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MES QUE UN CLUB
07.09.2020 в 22:25
ДЛБ 7 (Кропивниць... , а какой цвет формы был у Реала в последней игре в Манчестере? А прыщавый, не помнишь? А может быть тебе Витюнчик подскажет?
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+7
0
Leo Forza Dnepr (Антиб)
07.09.2020 в 22:31
+++
+4
0
Dr. House (Подолье)
07.09.2020 в 21:42
Без обид: но Месси борода под розовый цвет не подходит...)))
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+1
-6
avatar
Инспектор ( )
07.09.2020 в 21:36
По Браселоне покатались в очередной раз. Теперь родоначальники. Попахивает международным стебом с Браселоны. Интересно бы увидеть Карлито в розовых рюшках
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+1
-6
Po4eson (Одесса)
07.09.2020 в 21:08
80 лвл от Линекера
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0
-6


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