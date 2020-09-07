Испания
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ESPN: Тьяго не перейдет в Барселону
Ставка на Вейналдума?
Каталонская "Барселона" сейчас находится в поиске нового полузащитника. Все из-за продажи Ракитича и вероятного ухода Видаля.
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Ранее была информация о
Однако вряд ли испанец вернется в родной клуб. ESPN уверяет, что данного трансфера ждать не стоит. Вероятно, что в Испанию переедет именно голландец.
Thiago no vendrá al Barça...— moisESPN (@moillorens) September 7, 2020
А Тьяго, как и говорилось много недель, должен будет
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