ESPN: Тьяго не перейдет в Барселону

Каталонская "Барселона" сейчас находится в поиске нового полузащитника. Все из-за продажи Ракитича и вероятного ухода Видаля.

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Ранее была информация о двух претендентах - Жоржиньо Вейналдуме и Тьяго Алькантаре. На одном настаивает руководство, на другом - тренер.

Однако вряд ли испанец вернется в родной клуб. ESPN уверяет, что данного трансфера ждать не стоит. Вероятно, что в Испанию переедет именно голландец.

Thiago no vendrá al Barça... — moisESPN (@moillorens) September 7, 2020