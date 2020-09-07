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ESPN: Тьяго не перейдет в Барселону

Испания
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Ставка на Вейналдума?

ESPN: Тьяго не перейдет в Барселону
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" сейчас находится в поиске нового полузащитника. Все из-за продажи Ракитича и вероятного ухода Видаля.

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Ранее была информация о двух претендентах - Жоржиньо Вейналдуме и Тьяго Алькантаре. На одном настаивает руководство, на другом - тренер.

Однако вряд ли испанец вернется в родной клуб. ESPN уверяет, что данного трансфера ждать не стоит. Вероятно, что в Испанию переедет именно голландец.

А Тьяго, как и говорилось много недель, должен будет перейти в "Ливерпуль".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Тьяго Алькантара Жоржиньо Вейналдум
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