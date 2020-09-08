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В ожидании передач и уменьшении черновой работы: стало известно, как Куман хочет использовать Месси

Испания
(1 голосов)

Интересный план, сработает ли?

В ожидании передач и уменьшении черновой работы: стало известно, как Куман хочет использовать Месси
Новина українською

Новый главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман хочет использовать аргентинского форварда команды Лионеля Месси в рамках тактического модуля 4-2-3-1. По данным Mundo Deportivo, специалист надеется, что Лео будет передвигаться по всему фронту атаки.

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Месси должен искать возможность для обостряющей передачи и выстрела. Куман встроит Лионеля в схему таким образом, что футболист станет концентрироваться на атакующих действиях и не опускаться в центр поля для того, чтобы тащить мяч самостоятельно.

Теперь Лионель будет ожидать передач от партнеров, его количество черновой работы существенно сократится, но отрабатывать на оборону ему все равно придется.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (6)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.09.2020 в 11:15
Алень, ты сделал камминг-аут?
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+1
0
avatar
Инспектор ( )
08.09.2020 в 10:57
Объект поднадоел, не кажется? Объем внимания не соответствует нынешнему состоянию
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+3
0
oda1979 (Запорожье)
08.09.2020 в 10:50
Да Меська после 20ти минут такой игры сдохнет.. Пля, малыш уже как года три не бегунок. Будет играть а ля Рыкун:))
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+3
-1
skif1927 (Динамо)
08.09.2020 в 10:28
Якщо об'єм його роботи ще зменьшиться, то зайде в мінус ))
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+4
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
08.09.2020 в 11:40
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0
0
avatar
Kalina ua (Sumy)
08.09.2020 в 10:26
Набор слов зашкаливает,,.,
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+2
0


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