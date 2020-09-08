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В ожидании передач и уменьшении черновой работы: стало известно, как Куман хочет использовать Месси
Интересный план, сработает ли?
Новый главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман хочет использовать аргентинского форварда команды Лионеля Месси в рамках тактического модуля 4-2-3-1. По данным Mundo Deportivo, специалист надеется, что Лео будет передвигаться по всему фронту атаки.
Месси должен искать возможность для обостряющей передачи и выстрела. Куман встроит Лионеля в схему таким образом, что футболист станет концентрироваться на атакующих действиях и не опускаться в центр поля для того, чтобы тащить мяч самостоятельно.
Теперь Лионель будет ожидать передач от партнеров, его количество черновой работы существенно сократится, но отрабатывать на оборону ему все равно придется.