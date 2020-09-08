Любитель аренд: хавбек Челси присоединился к Гранаде

Испанская "Гранада" объявила о переходе в команду бразильского полузащитника лондонского "Челси" Кенеди.

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24-летний исполнитель проведет кампанию-2020/21 в испанской команде на правах арендного соглашения. Напомним, в прошлом сезоне Кенеди защищал цвета "Хетафе" (27 матчей, 3 гола и 5 результативных передач).

Кенеди – воспитанник "Васко да Гама" и "Флуминенсе". В 2015 году он присоединился к "Челси", но не смог закрепиться в составе "синих". Руководство английского клуба отдавало его в аренду в "Уотфорд" и дважды в "Ньюкасл Юнайтед".