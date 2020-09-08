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Любитель аренд: хавбек Челси присоединился к Гранаде
Снова Испания
Испанская "Гранада" объявила о переходе в команду бразильского полузащитника лондонского "Челси" Кенеди.
24-летний исполнитель проведет кампанию-2020/21 в испанской команде на правах арендного соглашения. Напомним, в прошлом сезоне Кенеди защищал цвета "Хетафе" (27 матчей, 3 гола и 5 результативных передач).
Кенеди – воспитанник "Васко да Гама" и "Флуминенсе". В 2015 году он присоединился к "Челси", но не смог закрепиться в составе "синих". Руководство английского клуба отдавало его в аренду в "Уотфорд" и дважды в "Ньюкасл Юнайтед".
????⚪️ #KenedyNazarí— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) September 8, 2020
???? El #Granada acuerda con el @ChelseaFC la cesión de Robert Kenedy.
????️ Jugará como rojiblanco hasta junio de 2021.
ℹ️ https://t.co/nmmgmHezja pic.twitter.com/DruMcN0NMo