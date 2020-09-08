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Ла Лига не может согласовать дату старта нового сезона

Испания
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Федерация футбола Испании не хочет проводить игры только по выходным

Ла Лига не может согласовать дату старта нового сезона
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Ла Лига и Федерация футбола Испании (RFEF) не могут согласовать календарь на новый сезон, сообщает Marca. Кампания 2019/20 в Примере должна стартовать в пятницу, 11 сентября, матчем "Гранада" – "Атлетик".

RFEF выступает против проведения матчей по пятницам и понедельникам. В Федерации футбола Испании считают, что болельщикам будет неудобно ходить на стадионы в будние дни. Ла Лига настаивает на своем и не хочет проводить игры только по выходным.

Сезон 2020/21 в Испании начнется при пустых трибунах. Однако уже в октябре зрители могут вернуться на стадионы. Пока Ла Лига отстаивает свое право проводить матчи по собственному расписанию, но пятничный поединок уже оказался под угрозой срыва.

Ранее президент Ла Лиги прокомментировал ситуацию вокруг Месси и "Барселоны".

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В статье: Ла Лига
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