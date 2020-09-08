Испания
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Барселона предпримет еще одну попытку вернуть своего воспитанника из Англии
Не нужно было отпускать
Каталонская "Барселона" продолжает вести слежку за прогрессом Эрика Гарсии.
Как сообщает Mundo Deportivo, на этой неделе они снова вступят в переговоры с "Ман Сити", касательно трансфера защитника. "Горожане" запрашивают 25 миллионов евро.
Гарсия 11 лет провел в академии "Барселоны", прежде чем подписал контракт с английским клубом. На взрослом уровне провел 18 матчей. Его сделка с "горожанами" истекает в следующем году.
Стоит отметить, что Гарсия может быть куплен на место Юмтити, которого
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Источник:Mundo Deportivo
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