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Барселона предпримет еще одну попытку вернуть своего воспитанника из Англии

Испания
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Не нужно было отпускать

Барселона предпримет еще одну попытку вернуть своего воспитанника из Англии
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" продолжает вести слежку за прогрессом Эрика Гарсии.

Как сообщает Mundo Deportivo, на этой неделе они снова вступят в переговоры с "Ман Сити", касательно трансфера защитника. "Горожане" запрашивают 25 миллионов евро.

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Гарсия 11 лет провел в академии "Барселоны", прежде чем подписал контракт с английским клубом. На взрослом уровне провел 18 матчей. Его сделка с "горожанами" истекает в следующем году.

Стоит отметить, что Гарсия может быть куплен на место Юмтити, которого готовы отпустить.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Эрик Гарсия
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Источник:
Mundo Deportivo
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