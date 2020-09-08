Барселона предпримет еще одну попытку вернуть своего воспитанника из Англии

Каталонская "Барселона" продолжает вести слежку за прогрессом Эрика Гарсии.

Как сообщает Mundo Deportivo, на этой неделе они снова вступят в переговоры с "Ман Сити", касательно трансфера защитника. "Горожане" запрашивают 25 миллионов евро.

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Гарсия 11 лет провел в академии "Барселоны", прежде чем подписал контракт с английским клубом. На взрослом уровне провел 18 матчей. Его сделка с "горожанами" истекает в следующем году.