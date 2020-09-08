Реал теряет полузащитника перед стартом нового сезона

Испанский полузащитник "Реала" Иско получил травму голеностопного сустава.

По данным Marca, он будет вне игры от десяти до 15 дней. Можно с большой уверенностью говорить, что в стартовом туре Ла Лиги его ждать не стоит.

В последнем сезоне испанец выходил на поле 30 раз и сумел забить четыре гола.