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Реал теряет полузащитника перед стартом нового сезона

Испания
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Испанец пропустит не менее 10 дней

Реал теряет полузащитника перед стартом нового сезона
UA-Футбол
Новина українською

Испанский полузащитник "Реала" Иско получил травму голеностопного сустава.

По данным Marca, он будет вне игры от десяти до 15 дней. Можно с большой уверенностью говорить, что в стартовом туре Ла Лиги его ждать не стоит.

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В последнем сезоне испанец выходил на поле 30 раз и сумел забить четыре гола.

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В статье: Иско Реал (Мадрид)
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