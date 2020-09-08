Испания
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Реал теряет полузащитника перед стартом нового сезона
Испанец пропустит не менее 10 дней
Испанский полузащитник "Реала" Иско получил травму голеностопного сустава.
По данным Marca, он будет вне игры от десяти до 15 дней. Можно с большой уверенностью говорить, что в стартовом туре Ла Лиги его ждать не стоит.
В последнем сезоне испанец выходил на поле 30 раз и сумел забить четыре гола.
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