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Он лучший в истории: Президент Ла Лиги хочет, чтобы Месси остался в Барсе
Кто бы сомневался
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что лидер "Барсы" Лионель Месси не покинет клуб и испанский чемпионат.
"Последние события вызвали у нас серьезное беспокойство. Очень серьезное. Мы всегда хотели, чтобы Лео закончил карьеру в нашей лиге. Я говорил это много раз и скажу еще: Месси - лучший футболист в истории", - цитирует функционера AFP.
"Ла Лига как организация, бренд, должна быть выше любого клуба или игрока, но правда в том, что мы нервничали из-за того, что происходило. Мы хотим, чтобы он остался в "Барсе", в нашем чемпионате".
При этом Тебас заверил, что его интерес не в продаже телевизионных прав на следующие сезоны.
"Нет, это неправда. Мы уже продали 90% всех прав на 4 ближайших сезона, и уход Месси сейчас уже бы ни на что не повлиял".
Напомним, Месси ранее требовал трансфера из "Барселоны", но не получив содействия со стороны клуба, решил остаться и доиграть последний год по контракту.