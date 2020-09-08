Испания
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Месси и Коутиньо в среду начнут тренировки в общей группе
Вернутся в строй
Лионель Месси уже два дня тренируется с "Барселоной". На прошлой неделе он объявил, что останется в команде.
Однако аргентинец, как и Филиппе Коутиньо, все это время работал индивидуально. А вот со среды, то есть с завтрашнего дня, они будут работать со всей командой.
❗️ Official: Messi and Coutinho will train with the group tomorrow morning. [fcb]— barcacentre (@barcacentre) September 8, 2020
Отметим, что новый сезон "Барселона" начнет игрой против "Вильярреала", 27-го сентября.
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