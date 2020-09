Месси и Коутиньо в среду начнут тренировки в общей группе

Лионель Месси уже два дня тренируется с "Барселоной". На прошлой неделе он объявил, что останется в команде.

Однако аргентинец, как и Филиппе Коутиньо, все это время работал индивидуально. А вот со среды, то есть с завтрашнего дня, они будут работать со всей командой.

❗️ Official: Messi and Coutinho will train with the group tomorrow morning. [fcb]