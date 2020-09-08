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Месси и Коутиньо в среду начнут тренировки в общей группе

Испания
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Вернутся в строй

Месси и Коутиньо в среду начнут тренировки в общей группе
UA-Футбол
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Лионель Месси уже два дня тренируется с "Барселоной". На прошлой неделе он объявил, что останется в команде.

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Однако аргентинец, как и Филиппе Коутиньо, все это время работал индивидуально. А вот со среды, то есть с завтрашнего дня, они будут работать со всей командой.

Отметим, что новый сезон "Барселона" начнет игрой против "Вильярреала", 27-го сентября.

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В статье: Лионель Месси Барселона Филиппе Коутиньо
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