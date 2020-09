Black & Pink: мадридский Реал презентовал резервный комплект формы на следующий сезон

"Реал" официально представил третий комплект формы, в которой команда проведет сезон-2020/21. Основным цветом футболки стал черный, а декоративные элементы – розовые.

На форму нанесен узор, который копирует мозаику азулежу. В данном стиле украшены улицы столицы Испании, футболка подчеркивает связь клуба с городом.

Real Madrid drop their third kit for the 2020-21 season ???? pic.twitter.com/wtJZegby5O