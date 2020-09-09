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Black & Pink: мадридский Реал презентовал резервный комплект формы на следующий сезон
Минимум "сливочных"
"Реал" официально представил третий комплект формы, в которой команда проведет сезон-2020/21. Основным цветом футболки стал черный, а декоративные элементы – розовые.
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На форму нанесен узор, который копирует мозаику азулежу. В данном стиле украшены улицы столицы Испании, футболка подчеркивает связь клуба с городом.
Real Madrid drop their third kit for the 2020-21 season ???? pic.twitter.com/wtJZegby5O— B/R Football (@brfootball) September 9, 2020
Чемпионат Испании стартует 11 сентября, но мадридский "Реал" пропустит первый тур из-за переноса матча с "Хетафе".
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Источник:Real Madrid Shop
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
09.09.2020 в 14:09
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