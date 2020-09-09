  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Black & Pink: мадридский Реал презентовал резервный комплект формы на следующий сезон
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Black & Pink: мадридский Реал презентовал резервный комплект формы на следующий сезон

Испания
(1 голосов)

Минимум "сливочных"

Black & Pink: мадридский Реал презентовал резервный комплект формы на следующий сезон
Новина українською

"Реал" официально представил третий комплект формы, в которой команда проведет сезон-2020/21. Основным цветом футболки стал черный, а декоративные элементы – розовые.

Читайте такжеAS: Боссы Реала недовольны, что Азара вызвали в сборную Бельгии, но Эден не сыграл ни минуты

На форму нанесен узор, который копирует мозаику азулежу. В данном стиле украшены улицы столицы Испании, футболка подчеркивает связь клуба с городом.

Чемпионат Испании стартует 11 сентября, но мадридский "Реал" пропустит первый тур из-за переноса матча с "Хетафе".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) футбольная форма
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Real Madrid Shop

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
09.09.2020 в 14:09
И всё-таки немецкие дизайнеры Адидас адекватнее америкосовских...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...