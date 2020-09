Месси и Суарес приняли участие в тренировке общей группы Барселоны

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси вернулся к тренировочным сессиям в общей группе. 33-летний аргентинский лидер команды тренировался вместе с коллективом, как и Филиппе Коутиньо, Френки Де Йонг, Серхио Бускетс и Ансу Фати.

Ранее Месси и Коутиньо занимались в рамках индивидуальной программы. Также на фотографиях можно увидеть форварда Луиса Суареса – уругвайца связывают с переездом в "Ювентус" или "Атлетико", так как нападающий не нужен новому тренеру Рональду Куману.

First workout of the day | Leo #Messi, @Phil_Coutinho, @5sergiob, @DeJongFrenkie21, and @ANSUFATI train with the group! pic.twitter.com/XbzEQTsOd7