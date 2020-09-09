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Месси и Суарес приняли участие в тренировке общей группы Барселоны

Испания
(1 голосов)

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Месси и Суарес приняли участие в тренировке общей группы Барселоны
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Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси вернулся к тренировочным сессиям в общей группе. 33-летний аргентинский лидер команды тренировался вместе с коллективом, как и Филиппе Коутиньо, Френки Де Йонг, Серхио Бускетс и Ансу Фати.

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Ранее Месси и Коутиньо занимались в рамках индивидуальной программы. Также на фотографиях можно увидеть форварда Луиса Суареса – уругвайца связывают с переездом в "Ювентус" или "Атлетико", так как нападающий не нужен новому тренеру Рональду Куману.

Напомним, Месси заявлял о своем желании уйти из клуба, но не сумел договориться с Бартомеу о расторжении контракта.

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Луис Суарес Рональд Куман Барселона Филиппе Коутиньо Френки де Йонг Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.09.2020 в 14:26
А тем временем, великая Барселона и Ювентус уже договорились о переходе уругвайца в туринский клуб. Ювентус заплатит Барселоне 3 миллиона евро, плюс 13 миллионов бонусами. И из этих 13 миллионов половина бонусов будет по итогам успешного выступления Суареса и Ювентуса в ЧИ и половина за успехи в Лиге Чемпионов. Суарес будет получать в Юве 10 млн. евро. Если Барса и Суарес договорятся, то последним препятствием для перехода Суареса в Юве будет экзамен уругвайца на знание итальянского языка. Это нужно Суаресу, чтобы получить итальянский паспорт, а клубу Ювентус это нужно, чтобы Суарес не занял квоту в клубе для игроков не из ЕС.
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