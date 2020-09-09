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Гризманн: Я остаюсь в Барселоне, не знаю зачем придумывать слухи
На него рассчитывает новый тренер
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн уверяет, что он не покинет свой нынешний клуб.
"Есть ли у меня будущее в "Барселоне"? Конечно, я остаюсь. Не знаю, зачем люди придумывают слухи. Я знаю, что в меня верят клуб и тренер, и это главное.
У нас у всех был очень сложный сезон. Сейчас нам следует начать все с самого начала", - приводит слова француза Mundo Deportivo.
Гризманна критиковали в Испании, считая что он провел слабый первый сезон в "Барселоне". За него заплатили 120 миллионов, на что он ответил 19 результативными действиями в 41-м матче.
Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" хотел