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Гризманн: Я остаюсь в Барселоне, не знаю зачем придумывать слухи

Испания
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На него рассчитывает новый тренер

Гризманн: Я остаюсь в Барселоне, не знаю зачем придумывать слухи
UA-Футбол
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Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн уверяет, что он не покинет свой нынешний клуб.

"Есть ли у меня будущее в "Барселоне"? Конечно, я остаюсь. Не знаю, зачем люди придумывают слухи. Я знаю, что в меня верят клуб и тренер, и это главное.

У нас у всех был очень сложный сезон. Сейчас нам следует начать все с самого начала", - приводит слова француза Mundo Deportivo.

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Гризманна критиковали в Испании, считая что он провел слабый первый сезон в "Барселоне". За него заплатили 120 миллионов, на что он ответил 19 результативными действиями в 41-м матче.

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" хотел обменять Гризманна.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона
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