Marca: старт чемпионата Испании отложен

Новая кампания в испанской Ла Лиге начнется не 11 сентября, как планировалось, а 12 сентября – об этом сообщает Marca. Матч "Гранада" – "Атлетик" был перенесен на субботу. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Федерация футбола Испании придерживается мнения, что нет никакого смысла проводить поединки первенства по пятницам и понедельникам без зрителей. По информации источника, мнение чиновников было принято во внимание комитетом соревнования.

Матч между "Алавесом" и "Бетисом" также перенесен – изначально команды должны были встретиться в понедельник, 14 сентября, но в итоге сыграют 13-го числа, в воскресенье.