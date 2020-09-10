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Marca: старт чемпионата Испании отложен

Испания
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Встречу "Гранады" и "Атлетика" перенесли

Marca: старт чемпионата Испании отложен
Новина українською

Новая кампания в испанской Ла Лиге начнется не 11 сентября, как планировалось, а 12 сентября – об этом сообщает Marca. Матч "Гранада" – "Атлетик" был перенесен на субботу. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

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Федерация футбола Испании придерживается мнения, что нет никакого смысла проводить поединки первенства по пятницам и понедельникам без зрителей. По информации источника, мнение чиновников было принято во внимание комитетом соревнования.

Матч между "Алавесом" и "Бетисом" также перенесен – изначально команды должны были встретиться в понедельник, 14 сентября, но в итоге сыграют 13-го числа, в воскресенье.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Примера Чемпионат Испании Гранада Бетис (Севилья) Ла Лига Гранада (Испания) Алавес (Витория-Гастейс)
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Источник:
Marca

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