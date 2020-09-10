Барселона – первый клуб в мире с 10 миллионами подписчиков в YouTube

"Барселона" объявила о лидерстве среди спортивных клубов мира по подписчикам в YouTube. Сейчас на видеохостинге у аккаунта "сине-гранатовых" 10 миллионов фоллоуверов. На данный момент в мире спорта только у аккаунта НБА больше подписчиков в YouTube – 14,8 миллиона человек.

Десять лет назад у канала "Барселоны" было меньше 100 тысяч подписчиков.

У канала испанского гранда на данный момент более 65 миллионов часов просмотров. По странам больше всего подписчиков у "Барселоны" в США, Испании, Бразилии, Индонезии и Мексике. ТОП-10 среди футбольных клубов выглядит следующим образом:

1. "Барселона" – 10 миллионов подписчиков;

2. "Реал" – 5,92;

3. "Фламенго" – 5,55;

4. "Ливерпуль" – 4,98;

5. "Манчестер Юнайтед" – 3,21;

6. "Ювентус" – 2,88;

7. "Манчестер Сити" – 2,72;

8. "Пари Сен-Жермен" – 2,56;

9. "Челси" – 2,1;

10. "Арсенал" – 1,96;