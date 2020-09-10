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Барселона – первый клуб в мире с 10 миллионами подписчиков в YouTube
Каталонцы №1
"Барселона" объявила о лидерстве среди спортивных клубов мира по подписчикам в YouTube. Сейчас на видеохостинге у аккаунта "сине-гранатовых" 10 миллионов фоллоуверов. На данный момент в мире спорта только у аккаунта НБА больше подписчиков в YouTube – 14,8 миллиона человек.
Десять лет назад у канала "Барселоны" было меньше 100 тысяч подписчиков.
У канала испанского гранда на данный момент более 65 миллионов часов просмотров. По странам больше всего подписчиков у "Барселоны" в США, Испании, Бразилии, Индонезии и Мексике. ТОП-10 среди футбольных клубов выглядит следующим образом:
1. "Барселона" – 10 миллионов подписчиков;
2. "Реал" – 5,92;
3. "Фламенго" – 5,55;
4. "Ливерпуль" – 4,98;
5. "Манчестер Юнайтед" – 3,21;
6. "Ювентус" – 2,88;
7. "Манчестер Сити" – 2,72;
8. "Пари Сен-Жермен" – 2,56;
9. "Челси" – 2,1;
10. "Арсенал" – 1,96;
1️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣❗️ @YouTube— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2020