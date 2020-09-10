Силлессен пропустит стартовые матчи сезона из-за травмы

Вратарь "Валенсии" и сборной Нидерландов Яспер Силлессен получил травму в расположении команды. После встречи с Италией (0:1) голкипер сообщил о дискомфорте и не смог тренироваться в общей группе. Медицинское обследование выявило мышечное повреждение, которое выбило игрока из обоймы на три недели, сообщает Marca.

"Валенсия" планировала выставить голкипера на продажу, а теперь вынуждена повременить, поскольку покупатели не заинтересованы в приобретении травмированного вратаря. Кроме того тренерский штаб будет вынужден привлекать к стартовым играм нового сезона голкипера "Валенсии Б" Кристиана Риверо. 13 сентября "летучие мыши" проведут игру 1-го тура с "Леванте".

Яспер Силлессен перешёл в "Валенсию" из "Барселоны" за € 35 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость голкипера в € 12 млн.