Желание остаться в Испании? Суарес хочет перейти в Атлетико

Луис Суарес все ближе к уходу из "Барселоны". Это желание Рональда Кумана. Ранее он был близок к подписанию контракта с "Ювентусом".

Однако планы изменились. Теперь же форвард выбрал для себя новую команду - "Атлетико". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Суарес уже провел переговоры с мадридцами и стороны заинтересованы в сотрудничестве. Существует одна проблема - зарплата форварда, который получает больше других в "Атлетико".

Отметим, что в составе "матрасников" он должен будет Диего Косту или Альваро Морату.