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Желание остаться в Испании? Суарес хочет перейти в Атлетико
Чаще будет играть против "Барселоны"
Луис Суарес все ближе к уходу из "Барселоны". Это желание Рональда Кумана. Ранее он был близок к подписанию контракта с "Ювентусом".
Однако планы изменились. Теперь же форвард выбрал для себя новую команду - "Атлетико". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Суарес уже провел переговоры с мадридцами и стороны заинтересованы в сотрудничестве. Существует одна проблема - зарплата форварда, который получает больше других в "Атлетико".
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Отметим, что в составе "матрасников" он должен будет Диего Косту или Альваро Морату.
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Источник:Mundo Deportivo
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