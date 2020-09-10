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СМИ: Атлетико отказался продавать Морату за 50 миллионов
Странно, если не сказать больше
Слухи о возможном возвращении Альваро Мораты в "Ювентус" ходят уже несколько недель. Однако "Атлетико" не спешит продавать игрока.
По данным Marca, руководство мадридского клуба сегодня отклонило предложние туринской стороны. Чемпион Италии предлагал 50 миллионов евро.
"Атлетико" хочет выручить за футболиста больше, так как заплатил за него "Челси" порядка 65. Клаусула в контракте Альваро равна 150 миллионам евро, однако вряд ли её кто-то выплатит.
Мората защищает цвета "матрасников" с зимы 2019-го. За полтора сезона он забил 22 гола в 66-ти матчах. За "Ювентус" же Альваро отыграл 93 игры (27 точных выстрелов).
Отметим, что в составе "Атлетико" Морату может