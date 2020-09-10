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СМИ: Атлетико отказался продавать Морату за 50 миллионов

Испания
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Странно, если не сказать больше

СМИ: Атлетико отказался продавать Морату за 50 миллионов
UA-Футбол
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Слухи о возможном возвращении Альваро Мораты в "Ювентус" ходят уже несколько недель. Однако "Атлетико" не спешит продавать игрока.

По данным Marca, руководство мадридского клуба сегодня отклонило предложние туринской стороны. Чемпион Италии предлагал 50 миллионов евро.

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"Атлетико" хочет выручить за футболиста больше, так как заплатил за него "Челси" порядка 65. Клаусула в контракте Альваро равна 150 миллионам евро, однако вряд ли её кто-то выплатит.

Мората защищает цвета "матрасников" с зимы 2019-го. За полтора сезона он забил 22 гола в 66-ти матчах. За "Ювентус" же Альваро отыграл 93 игры (27 точных выстрелов).

Отметим, что в составе "Атлетико" Морату может заменить Луис Суарес.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
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