СМИ: Атлетико отказался продавать Морату за 50 миллионов

Слухи о возможном возвращении Альваро Мораты в "Ювентус" ходят уже несколько недель. Однако "Атлетико" не спешит продавать игрока.

По данным Marca, руководство мадридского клуба сегодня отклонило предложние туринской стороны. Чемпион Италии предлагал 50 миллионов евро.

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"Атлетико" хочет выручить за футболиста больше, так как заплатил за него "Челси" порядка 65. Клаусула в контракте Альваро равна 150 миллионам евро, однако вряд ли её кто-то выплатит.

Мората защищает цвета "матрасников" с зимы 2019-го. За полтора сезона он забил 22 гола в 66-ти матчах. За "Ювентус" же Альваро отыграл 93 игры (27 точных выстрелов).