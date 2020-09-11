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Модрич: Роналду? Самое большое качество Реала – теперь мы не зависим от одного игрока

Испания
(2 голосов)

Криштиану – настоящий лидер

Модрич: Роналду? Самое большое качество Реала – теперь мы не зависим от одного игрока
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич вспомнил совместные выступления с португальским нападающим Криштиану Роналду. Цитирует 35-летнего хорвата A Bola со ссылкой на The Times.

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"Играть с Криштиану было невероятно. Это были семь невероятных лет вместе, мы много выиграли с ним. Когда команда была не в лучшем состоянии, то Криштиану мог решать игры самостоятельно благодаря амбициям и характеру. Все в нем было особенным, он качественно работал на тренировках, поэтому мы всегда могли ожидать чего-то особенного".

"Без Криштиану нам, возможно, придется больше играть в команде. Мы делали это и с ним, но когда дела идут плохо, то вам нужен кто-то, кто сможет добавить немного магии. Мы без него два года и теперь больше играем как команда, мы сплочены на поле. Самое большое наше качество – теперь мы не зависим от одного игрока".

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В статье: Криштиану Роналду Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
A Bola

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