Модрич: Роналду? Самое большое качество Реала – теперь мы не зависим от одного игрока

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич вспомнил совместные выступления с португальским нападающим Криштиану Роналду. Цитирует 35-летнего хорвата A Bola со ссылкой на The Times.

"Играть с Криштиану было невероятно. Это были семь невероятных лет вместе, мы много выиграли с ним. Когда команда была не в лучшем состоянии, то Криштиану мог решать игры самостоятельно благодаря амбициям и характеру. Все в нем было особенным, он качественно работал на тренировках, поэтому мы всегда могли ожидать чего-то особенного".

"Без Криштиану нам, возможно, придется больше играть в команде. Мы делали это и с ним, но когда дела идут плохо, то вам нужен кто-то, кто сможет добавить немного магии. Мы без него два года и теперь больше играем как команда, мы сплочены на поле. Самое большое наше качество – теперь мы не зависим от одного игрока".