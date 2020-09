Надежда всех каталонцев: талант Барселоны получил повреждение на тренировочной сессии

Пресс-служба испанского гранда сообщает о том, что полузащитник "сине-гранатовых" Ансу Фати получил повреждение во время пятничной тренировки.

По информации источника, 17-летний испанский исполнитель получил ушиб правого бедра. О сроках восстановления пока не уточняется.

LATEST NEWS | @ANSUFATI has a right hip contusion, which he suffered during Friday’s training session. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/XdIrB2exXG