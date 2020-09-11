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Надежда всех каталонцев: талант Барселоны получил повреждение на тренировочной сессии
Фати пока хватит
Пресс-служба испанского гранда сообщает о том, что полузащитник "сине-гранатовых" Ансу Фати получил повреждение во время пятничной тренировки.
По информации источника, 17-летний испанский исполнитель получил ушиб правого бедра. О сроках восстановления пока не уточняется.
LATEST NEWS | @ANSUFATI has a right hip contusion, which he suffered during Friday’s training session. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/XdIrB2exXG— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 11, 2020
Напомним, Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании. В рамках Лиги Наций дивизиона А "Красная Фурия" разгромила сборную Украины (4:0). Ансу забил третий мяч хозяев в этой поединке и стал самым молодым автором гола в истории своей сборной (17 лет и 311 дней).