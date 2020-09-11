  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Надежда всех каталонцев: талант Барселоны получил повреждение на тренировочной сессии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надежда всех каталонцев: талант Барселоны получил повреждение на тренировочной сессии

Испания
(1 голосов)

Фати пока хватит

Надежда всех каталонцев: талант Барселоны получил повреждение на тренировочной сессии
Новина українською

Пресс-служба испанского гранда сообщает о том, что полузащитник "сине-гранатовых" Ансу Фати получил повреждение во время пятничной тренировки.

По информации источника, 17-летний испанский исполнитель получил ушиб правого бедра. О сроках восстановления пока не уточняется.

Напомним, Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании. В рамках Лиги Наций дивизиона А "Красная Фурия" разгромила сборную Украины (4:0). Ансу забил третий мяч хозяев в этой поединке и стал самым молодым автором гола в истории своей сборной (17 лет и 311 дней).

Читайте такжеПятов как заложник build-up'а или отсутствие плана Б. Обзор матча Испания – Украина. Подкаст №41

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ансу Фати
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...