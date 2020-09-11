Куман ставит на Антуана. Гризманн заберет у Коутиньо седьмой номер

У Антуана Гризманна будут все шансы реанимировать свою карьеру в новом сезоне. Тренер "Барселоны" Рональд Куман очень высокого мнения о французе.

Как сообщает Sport.es, ему даже дадут его любимый седьмой номер. Именно с этой цифрой он играет в сборной Франции, а также долгое время выступал за "Атлетико". Сейчас номером владеет Коутиньо.

Бразилец вернулся в команду после годовой аренды, но его будущее еще не определенно. Ранее ходили слухи о продаже, однако Куман готов дать Филиппе шанс.

Отметим, что на данный момент за Гризманном закреплен 17-й номер.