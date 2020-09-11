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Куман ставит на Антуана. Гризманн заберет у Коутиньо седьмой номер

Испания
(1 голосов)

Бразилец покинет "Барселону"?

Куман ставит на Антуана. Гризманн заберет у Коутиньо седьмой номер
UA-Футбол
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У Антуана Гризманна будут все шансы реанимировать свою карьеру в новом сезоне. Тренер "Барселоны" Рональд Куман очень высокого мнения о французе.

Как сообщает Sport.es, ему даже дадут его любимый седьмой номер. Именно с этой цифрой он играет в сборной Франции, а также долгое время выступал за "Атлетико". Сейчас номером владеет Коутиньо.

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Бразилец вернулся в команду после годовой аренды, но его будущее еще не определенно. Ранее ходили слухи о продаже, однако Куман готов дать Филиппе шанс.

Отметим, что на данный момент за Гризманном закреплен 17-й номер.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Филиппе Коутиньо
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Источник:
Sport.es
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Комментарии (1)
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госпітальєр (львів)
11.09.2020 в 18:44
куман холуй бартомеу і власної думки і волі не має,а президент шарахається і сам не знає,що робити,мета одна - не втратити корито
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