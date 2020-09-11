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Куман: Прекрасно, что Месси будет частью Барселоны в новом сезоне

Испания
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Казалось, что голландец немного другого мнения

Куман: Прекрасно, что Месси будет частью Барселоны в новом сезоне
UA-Футбол
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Рональд Куман, недавно возглавивший "Барселону", прокомментировал новость о том, что Месси остается в каталонском клубе.

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"Прекрасно, что Месси будет частью нашей команды в новом сезоне. Уверен, что все рады этому факту. Ни у кого нет сомнений в качествах Лео", - приводит слова Кумана AS.

Отметим, что Рональд - инициатор ухода из "Барселоны" одного из лучших друзей Месси - Луиса Суареса.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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