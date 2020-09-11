Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман: Прекрасно, что Месси будет частью Барселоны в новом сезоне
Казалось, что голландец немного другого мнения
Рональд Куман, недавно возглавивший "Барселону", прокомментировал новость о том, что Месси остается в каталонском клубе.
"Прекрасно, что Месси будет частью нашей команды в новом сезоне. Уверен, что все рады этому факту. Ни у кого нет сомнений в качествах Лео", - приводит слова Кумана AS.
❝Everybody knows he's the best ...❞— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 11, 2020
— @RonaldKoeman on Leo #Messi pic.twitter.com/Tg1dKNXFPq
Отметим, что Рональд - инициатор ухода из "Барселоны" одного из лучших друзей Месси -
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...