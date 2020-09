Куман: Прекрасно, что Месси будет частью Барселоны в новом сезоне

Рональд Куман, недавно возглавивший "Барселону", прокомментировал новость о том, что Месси остается в каталонском клубе.

"Прекрасно, что Месси будет частью нашей команды в новом сезоне. Уверен, что все рады этому факту. Ни у кого нет сомнений в качествах Лео", - приводит слова Кумана AS.

