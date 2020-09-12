С Месси, войной против Федерации и новыми мячами начинает сезон Примера

90-й сезон Примеры, то есть элитный дивизион футбольной Испании, начинается в субботу 12-го сентября, довольно поздно, хотя не рекордно поздно. В сезоне 1981/1982 старт первенства пришелся на девятнадцатое сентября, хотя никаких пандемий тогда в Европе не было.

Вылет "Леганеса" привел к тому, что столичный регион выпал из списка лидеров по количеству представителей в Примере. По-прежнему четырьмя командами представлена ​​страна Басков ("Атлетик", "Реал Сосьедад", "Эйбар" и "Алавес"). За счет новоприбывших клубов с ней сравнялись комунидад Валенсиана ("Валенсия", "Вильярреал", "Леванте" и теперь еще "Эльче") и Андалусия (к "Севилье", "Бетису" и "Гранаде" добавился "Кадис"). Каталония после понижения "Эспаньола" представлена ​​только "Барселоной". Одна же из колыбелей испанской нации регион Арагон вновь представлен в элите, но не "Сарагосой", как можно было бы прогнозировать, а скромной "Уэской", что вернулась в круг избранных и демонстрирует силу системной работы, благодаря которой маленький клуб оказался очень устойчивым и опередил исторического гранда.

Матчи чемпионата будут играть новыми мячами от Puma, они имеют свои имена. Основным стал мяч преимущественно белого окраса и его назвали Accelerate, а вот его коллега Adrenalina – желтенькая и ее будут использовать во время дерби, или исторических противостояний вроде "Эль-Классико". Кстати, первый поединок извечных антагонистов из Мадрида и Барселоны пройдет 25-го октября на "Камп Ноу".

В новом сезоне будет разрешено пять замен, чтобы уменьшить негативное влияние уплотнения календаря из-за коронавируса. Из-за него же матчи будут проходить без зрителей. Ранее лелеяли надежду на их возвращение в октябре или ноябре, однако пока позиция руководства лиги следующая – без вакцины зрителей не будет. Мадридский "Реал" заранее подготовился к такому развитию событий и "пустые" матчи будет проводить на стадионе второй команды "Альфредо Ди Стефано", том самом, где сборную Украины Рамос с товарищами разбили 4:0.

Стартуют в чемпионате не все вместе. "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Хетафе" и "Севилья", принимавшие участие в еврокубках, вместе с "Эльче", который играл изнурительный плей-офф, вступят в борьбу со второго или третьего туров, их игры перенесено.

Вообще-то сезон должен был начаться 11-го сентября, но Королевская федерация футбола Испании и ее глава Луис Рубиалес вновь нанесли удар по Ла Лиге. Когда-то Рубиалес был бесстрашным футболистом, потом воинственным руководителем профсоюза футболистов. Он неистово боролся с клубами в интересах игроков, он был топовым на этом месте, его искренне уважали, ведь речь шла не о защите звезд, а о деньгах для тех, кому не слишком повезло с жизненными обстоятельствами, травмами и тому подобное. А теперь Рубиалес снова воюет с ведущими клубами и Ла Лигой, однако как глава всего футбола страны. Того футбола, который невозможно себе представить без Ла Лиги. Сейчас Рубиалес – банальный вредитель и провокатор. Его идея запретить матчи в пятницы и понедельники базировалась на основаниях неудобства посещения матчей фанами в эти дни. Сам тезис противоречивый, а в реалиях Испании просто смешной – абсолютное большинство клубов Ла Лиги глобально зависит от денег за продажу прав на телетрансляции, а матчи в будни как раз и является возможностью зрителям смотреть как можно больше испанского футбола. Пока Ла Лига отменила игры по пятницам и понедельникам, но будет бороться за свои права и деньги.

Кстати, в этом сезоне руководители Ла Лиги заявляют два миллиарда сто тысяч евро прибыли от телетрансляций, рекордные цифры. Однако это последствия кропотливой маркетинговой работы в предыдущем десятилетии, мощного захода на рынок США. В дальнейшем же этот рост остановится, ведь экономический кризис, умноженный на пандемию, уже шагает по планете. Телевизионные права продано, но смогут ли зрители в богатых странах и в дальнейшем максимально щедро за них платить?

Поэтому трансляции – это главная опора лиги, ведь терять на других фронтах клубы начали со стартом карантина. Лишь один товарищеский матч "Барселона" - "Реал" в США должен был принести каждому клубу по 15 миллионов евро. Мадридцы же подсчитали, что только отмена летнего турне стоила им примерно 40 миллионов евро прибыли.

Конечно же, ставка на трансляции предусматривает потребность в звездах высокого уровня. Как Криштиану и Месси. Одного в Примере уже нет, а второй едва не ушел. Из-за этого весь скандал вокруг Лео максимально интересовал Ла Лигу. Резкая потеря "более чем игрока" была бы слишком неприятной новостью, особенно во времена, когда Бэйл не только потерял статус звезды, но и превратился в гольфиста, Азар все еще не оправился после своих травм, подписание же новых звезд просто маловероятно из-за Covid-19 . Месси остался и это для Примеры очень хорошо, как бы он не играл в сезоне 2020/2021.

Легким этот сезон не может быть ни для кого, потому что так складываются обстоятельства и в первую очередь вовсе не футбольные. А вот интересным быть обречен, ведь испанский футбол не бывает другим!