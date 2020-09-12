Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Видаль и Суарес пропустят товарищеский матч Барселоны
Все-таки уходят?
Игроки основы "Барселоны" Луис Суарес и Артуро Видаль не попали в состав на сегодняшний товарищеский матч против "Химнастика", хотя информации об их травмах нет.
Последние недели в прессе циркулируют слухи о желании нового тренера "Блаугранас" Рональда Кумана избавиться от обоих ветеранов.
Кроме того, с "Химнастиком" не сыграет новичок "Барсы" Миралем Пьянич, который только на днях выздоровел от коронавируса. Зато в списке есть Лионель Месси, ранее настаивавший на уходе из клуба.
Товарищеский матч "Барселона" - "Химнастик" пройдет сегодня, начало в 20:00. Каталонцы организовали его после того, как лига перенесла их матч 1-го тура против "Эльче" из-за вспышки коронавируса в клубе.
Convocatoria de Koeman ante el Nastic .25 jugadores sin Suárez , Vidal ni aún Pjanic. Esta Messi pic.twitter.com/ujXJTItEBm— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 12, 2020