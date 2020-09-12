  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Видаль и Суарес пропустят товарищеский матч Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Видаль и Суарес пропустят товарищеский матч Барселоны

Испания
(1 голосов)

Все-таки уходят?

Видаль и Суарес пропустят товарищеский матч Барселоны
Новина українською

Игроки основы "Барселоны" Луис Суарес и Артуро Видаль не попали в состав на сегодняшний товарищеский матч против "Химнастика", хотя информации об их травмах нет.

Последние недели в прессе циркулируют слухи о желании нового тренера "Блаугранас" Рональда Кумана избавиться от обоих ветеранов.

Кроме того, с "Химнастиком" не сыграет новичок "Барсы" Миралем Пьянич, который только на днях выздоровел от коронавируса. Зато в списке есть Лионель Месси, ранее настаивавший на уходе из клуба.

Товарищеский матч "Барселона" - "Химнастик" пройдет сегодня, начало в 20:00. Каталонцы организовали его после того, как лига перенесла их матч 1-го тура против "Эльче" из-за вспышки коронавируса в клубе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артуро Видаль Миралем Пьянич Луис Суарес Барселона Химнастик (Таррагона) Лионель+Месси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.09.2020 в 14:18
Я буду смотреть матч на канале Барса ТВ !
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...