Видаль и Суарес пропустят товарищеский матч Барселоны

Игроки основы "Барселоны" Луис Суарес и Артуро Видаль не попали в состав на сегодняшний товарищеский матч против "Химнастика", хотя информации об их травмах нет.

Последние недели в прессе циркулируют слухи о желании нового тренера "Блаугранас" Рональда Кумана избавиться от обоих ветеранов.

Кроме того, с "Химнастиком" не сыграет новичок "Барсы" Миралем Пьянич, который только на днях выздоровел от коронавируса. Зато в списке есть Лионель Месси, ранее настаивавший на уходе из клуба.

Товарищеский матч "Барселона" - "Химнастик" пройдет сегодня, начало в 20:00. Каталонцы организовали его после того, как лига перенесла их матч 1-го тура против "Эльче" из-за вспышки коронавируса в клубе.