Примера. Первый тур. Скучное начало чемпионата в Эйбаре

Этот матч не должен был стать первым в Ла Лиге 2020/21, но традиционные для Испании внутренние противостояния вызвали изменения в календаре. Как итог – дебютную партию разыграли команды, в прошлом сезоне боровшиеся за выживание. И которые, очень вероятно, в этом футбольном году повторят эту участь.

Матч выдался невыразительным и не презентабельным. В течение девяноста минут футболисты смогли лишь трижды пробить в створ ворот. Со стороны "Эйбара" это удалось Педро Леону, со стороны "Сельты" - Нолито и Эмре Мору. Но результативными эти удары не стали, как и не конвертировались в успех традиционные для поединков "Сельты" старания Яго Аспаса.

В конце матча еще и Папе Диоп разозлил Мендилибара глупым удалением из-за двух желтых карточек. Ждем других, более ярких матчей Ла Лиги.

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Сельта" 0:0

"Эйбар": Марко Дмитрович, Педро Бигас, Серхио Альварес, Такаси Инуи (Дамир Кадзьор 61), Серхи Энрич (Ресио 68), Эду Экспозито, Папа Кули Диоп, Паулу Оливейра, Энрике Гарсия, Робер Корреа, Педро Леон (Рафаэл Соареш 84)

"Сельта": Серхио Альварес, Уго Мальо, Нолито, Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Яго Аспас, Эмре Мор (Сантьяго Мина 85), Ренато Тапиа, Лукас Оласа, Джозеф Айду, Брайс Мендес (Мигель Баеса 77)

Предупреждения: Педро Бигас 13, Серхио Альварес 41, Папа Кули Диоп 81, Папа Кули Диоп 87 - Нолито 37, Давид Хунка 73, Лукас Оласа 73, Окай Йокушлу 78

Удаление: Папа Кули Диоп 88