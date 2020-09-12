  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Первый тур. Скучное начало чемпионата в Эйбаре
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Первый тур. Скучное начало чемпионата в Эйбаре

Испания
(1 голосов)

Дальше будет интереснее

Примера. Первый тур. Скучное начало чемпионата в Эйбаре
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч не должен был стать первым в Ла Лиге 2020/21, но традиционные для Испании внутренние противостояния вызвали изменения в календаре. Как итог – дебютную партию разыграли команды, в прошлом сезоне боровшиеся за выживание. И которые, очень вероятно, в этом футбольном году повторят эту участь.

Матч выдался невыразительным и не презентабельным. В течение девяноста минут футболисты смогли лишь трижды пробить в створ ворот. Со стороны "Эйбара" это удалось Педро Леону, со стороны "Сельты" - Нолито и Эмре Мору. Но результативными эти удары не стали, как и не конвертировались в успех традиционные для поединков "Сельты" старания Яго Аспаса.

В конце матча еще и Папе Диоп разозлил Мендилибара глупым удалением из-за двух желтых карточек. Ждем других, более ярких матчей Ла Лиги.

Примера. Первый тур. Скучное начало чемпионата в Эйбаре - изображение 1

Эйбар. Стадион "Ипуруа"
"Эйбар" - "Сельта" 0:0

"Эйбар": Марко Дмитрович, Педро Бигас, Серхио Альварес, Такаси Инуи (Дамир Кадзьор 61), Серхи Энрич (Ресио 68), Эду Экспозито, Папа Кули Диоп, Паулу Оливейра, Энрике Гарсия, Робер Корреа, Педро Леон (Рафаэл Соареш 84)

"Сельта": Серхио Альварес, Уго Мальо, Нолито, Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Яго Аспас, Эмре Мор (Сантьяго Мина 85), Ренато Тапиа, Лукас Оласа, Джозеф Айду, Брайс Мендес (Мигель Баеса 77)

Предупреждения: Педро Бигас 13, Серхио Альварес 41, Папа Кули Диоп 81, Папа Кули Диоп 87 - Нолито 37, Давид Хунка 73, Лукас Оласа 73, Окай Йокушлу 78
Удаление: Папа Кули Диоп 88

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Чемпионат Испании Сельта (Виго) Гранада (Испания) Эйбар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.09.2020 в 19:09
Ничё, Бармалей в упряжке с Аленем сделают чемпионат весёлым)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...