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Васкес может переехать в Катар. Зидан готов отпустить Лукаса
29-летний испанец близок к уходу из "Реала"
Испанское издание Marca сообщает, что фланговый полузаащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес близок к уходу из стана "сливочных".
По информации источника, один из катарских клубов уже вышел на контакт с руководством "Реала" и сделал предложение по испанскому игроку.
Васкес взял время подумать и пока не ответил на запрос по трансферу. В свою очередь главный тренер мадридцев Зинедин Зидан готов отпустить футболиста, если поступит достойное предложение.
Лукас также интересен лондонскому "Тоттенхэму" и "Наполи".
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Источник:Marca
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