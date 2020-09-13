Васкес может переехать в Катар. Зидан готов отпустить Лукаса

Испанское издание Marca сообщает, что фланговый полузаащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес близок к уходу из стана "сливочных".

По информации источника, один из катарских клубов уже вышел на контакт с руководством "Реала" и сделал предложение по испанскому игроку.

Васкес взял время подумать и пока не ответил на запрос по трансферу. В свою очередь главный тренер мадридцев Зинедин Зидан готов отпустить футболиста, если поступит достойное предложение.

Лукас также интересен лондонскому "Тоттенхэму" и "Наполи".