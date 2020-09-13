Примера. Первый тур. Пеллегрини начинает с победы, Реал Сосьедад и Вильярреал теряют очки

Мануэль Пеллегрини начал с победы в "Бетисе". Но какая же это была тяжелая победа. "Огурцы" отступились от того стиля, который производили во время каденции Кике Сетьена и пытались выдерживать при тренерстве Руби. Севильская команда больше владела мячом, но это преимущество не было определяющим.

Зато "Бетис" много бил по воротам, пытаясь завершать свои атаки логично. Так дважды мяч попадал в каркас – после ударов Каналеса и Родригеса, а в сетке залетел после выстрела Кристиана Тельо с линии штрафной площади. Это случилось в результате розыгрыша углового на 90+4-й минуте - у "Алавеса" уже не было шансов отыграться. Да и ранее баски не давили – лишь дважды попали в рамку.

"Бетис" начинает с победы и дает болельщикам надежду на хороший сезон.

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Бетис" 0:1

Гол: Кристиан Тельо 90+4

"Алавес": Фернандо Пачеко, Родриго Эли, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Родриго Батталья, Лукас Перес (Хави Лопес Карбальо 65), Хоселу, Луис Роха (Дейверсон Брум 66), Эдгар Мендес (Мартин Падилья 89), Томас Пина, Пере Понс (Серхи Гарсия 90+5)



"Бетис": Клаудио Браво, Серхио Каналес, Хоакин Санчес (Айтор Руйбаль 67), Набиль Фекир (Диего Лейва 90+3), Борха Иглесиас, Вилльям Карвалью (Кристиан Тельо 82), Алекс Морено, Гуидо Родригес, Айсса Манди, Эмерсон, Марк Бартра

Предупреждения: Луис Роха 22, Хави Лопес Карбальо 69, Томас Пина 81 - Эмерсон 63, Алекс Морено 72, Борха Иглесиас 81

Равная игра – равные показатели на табло. Ничья – логичный результат, хотя и играли команды с совершенно разными амбициями. "Реал Сосьедад" – участник Лиги Европы от Испании, а "Вальядолид", как и в прошлом сезоне, будет бороться за то, чтобы не вылететь. И с такой игрой проблем в решении этой задачи быть не должно.

Опытный Мичел в конце первого тайма отблагодарил Серхио Наварро за старание и удобную передачу. А после перерыва молодой форвард "Реал Сосьедада" Роберто Лопес забил свой дебютный гол благодаря ошибке вратаря команды-соперницы.

Интересно, что только в конце игрового времени появился на поле Аднан Янузай, который тянул "Реал Сосьедад" во время кризисного периода в конце прошлого чемпионата. Ну и не забываем о потере Мартина Эдегора. Норвежец был мозговым центром басков. Теперь приходится искать новый импульс.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Реал Сосьедад" 1:1

Голы: Мичел 39 - Роберто Лопес Алкаиде 60

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес, Вальдо Рубио (Шон Вайссман 80), Бруно Гонсалес, Оскар Плано (Пабло Эрвияс 70), Фабиан Орельяна, Серхио Наварро, Федерико Сан Эметерио, Хави Мойяно, Мичел (Кике Перес 70), Начо

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Диего Льоренте, Кристиан Португес, Микель Мерино, Александер Исак (Хон Орхильес 78), Андони Эспиноса, Роберто Лопес Алкаиде (Микель Оярсабаль 78), Айен Муньос, Игор Субельдия, Ариц Элустондо, Андер Барренечеа (Аднан Янузай 78)

Предупреждения: Мичел 44, Начо 51, Вальдо Рубио 64, Хоакин Фернандес 69 - Ариц Элустондо 62

"Уэска" – новичок элиты, но команда, которая не теряется под давлением. В составе арагонцев – немало опытных футболистов, которые в то или иное время уже понюхали пороха Ла Лиги. Сама структура клуба – прочная и стабильная, поэтому все это отражается и на поле.

Отражается такими вот результатами. "Вильярреал" был фаворитом, но не наработал на победу. В конце первого тайма "субмарина" пропустила быструю пронзительную атаку соперника – Пабло Маффео мастерски разобрался с защитниками и вратарем.

Во втором тайме "Вильярреал" штурмовал ворота Андреса Фернандеса, который ранее четыре сезона защищал цвета "подводников". Но штурмовал недостаточно активно. Забитый гол состоялся с пенальти, назначенный за игру рукой того же Пабло Маффео, но не больше. Напротив, команда Эмери могла даже проиграть, если бы на последних секундах гол "Уэски" не отменили из-за минимального офсайда.

Эмери нервничал – и не без оснований. Он рассчитывал на другой дебют.

Вильярреаль. Стадион "Мадригал"

"Вильярреал" - "Уэска" 0:1

Голы: Херард Морено 68 (пен.) - Пабло Маффео 42

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо, Пако Алькасер (Такефуса Кубо 77), Франсис Коклен (Висенте Иборра 77), Рубен Пенья (Марио Гаспар 77), Херард Морено, Самуэль Чуквезе, Пау Торрес, Мойсес Гомес (Фернандо Ниньо 90+1), Альфонсо Педраса

"Уэска": Андрес Фернандес, Пабло Маффео (Луизинью 89), Пабло Инсуа, Педро Москера, Давид Феррейро (Эухени Вальдеррама 62), Рафаэль Мир (Хоакин Муньос 89), Синдзи Кагава, Хавьер Галан, Хорхе Пулидо, Микель Рико (Хайме Сеоане 78), Хуан Карлос (Келечи Нвакали 62)

Предупреждения: Альфонсо Педраса 36 - Педро Москера 88