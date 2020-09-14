Дерби в Примере. Валенсия жива и бодра

"Леванте" никогда не побеждал в дерби на "Местальи". А сегодня был уникальный шанс. "Валенсия" далека от оптимального состояния, а обстоятельства сложились так, что этот поединок "лягушата" начали с форой. Ведь уже на первой минуте Хосе Моралес издал феноменальное соло, прошел всю защиту соперника и пробил мимо вратаря.

Но "Валенсия" в этом матче показала, что рано ее похоронили, рано сбросили со счетов. Хави Грасия сыграл 4-4-2 и не смутился из-за необходимости ранней замены, когда травму получил Мангала. Вышел на поле Муктар Дьякаби, а впереди зажигал Ли Кан Ин. Именно он отдал две голевых передачи, после которых забили Габриэль Паулиста и Макси Гомес.

Между этими событиями поместился второй гол-красавец Моралеса, поэтому получилось так, что "Валенсия" дважды догоняла. А еще было отмененное взятия ворот Гонсало Меллеро из-за игры рукой. Где-то хозяевам повезло, но списывать успех исключительно на фарт нельзя. "Валенсия" сыграла вдохновенно и была сильна психологически.

Во втором тайме забивала уже только она. Ману Вальехо вышел на поле на 71-й минуте, а уже через четыре оборота стрелки начался его звездный час. Сначала – гол плотным ударом из центра штрафной площади после передачи Черышев, а затем – успешная игра на добивании после попадания мяча в штангу. Контратака была обусловлена ​​ошибкой деморализованных игроков "Леванте".

Яркое дерби, хороший результат для "Валенсии". Команда живая и бодрая.

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Леванте" 4:2

Голы: Габриэл Паулиста 12, Максимилиано Гомес 39, Ману Вальехо 75, Ману Вальехо 90+4 - Хосе Моралес 1, Хосе Моралес 36

"Валенсия": Хауме Доменек, Эльяким Мангала (Муктар Дьякаби 17), Габриэл Паулиста, Гонсалу Гуэдеш (Денис Черышев 71), Хосе Луис Гайя, Жоффрей Кондогбиа, Даниэль Васс, Максимилиано Гомес, Юнус Муса (Рубен Собрино 89), Висенте Эскуэрдо (Урош Рачич 72), Ли Кан Ин (Ману Вальехо 71)

"Леванте": Айтор Фернандес, Робер, Неманья Радоя (Серхио Постиго 85), Оскар Дуарте (Коке 85), Серхио Леон (Дани Гомес 60), Энис Барди (Хорхе Де Фрутос 76), Хосе Моралес, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Гонсало Мелеро (Никола Вукчевич 76), Хосе Кампанья

Предупреждения: Неманья Радоя 52, Робер 63