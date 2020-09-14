Лаутаро не перейдет в Барселону, а Суарес покинет Каталонию – Куман хочет видеть в клубе Салаха

"Барселона" не потеряла интереса к трансферу форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, но с каждым днем переговоры все дальше и дальше заходят в тупик. По информации Marca, аргентинца не будет в Каталонии.

Также стало известно, что форвард "сине-гранатовых" Луис Суарес почти наверняка покинет "Камп Ноу". Куман лично дал понять нападающему, что 33-летний уругваец не входит в его планы. В то же время издание AS цитирует экс-игрока "Аякса" Шака Сварта, который обладает инсайдерской информацией по поводу еще одного потенциального трансфера между "Барселоной" и "Ливерпулем":

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