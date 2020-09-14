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Суарес проведет сезон на скамье для запасных, если не покинет Барселону
Руководство клуба продолжает давить на игрока
"Барселона" продолжает давить на нападающего Луиса Суареса, чтобы тот поскорее покинул команду, сообщает Sport.es.
Уругвайский форвард, в трансфере которого заинтересован "Ювентус", рискует провести следующий сезон на скамейке запасных. Это произойдет, если он не согласится на расторжение контракта без каких-либо выплат.
33-летний футболист требует за досрочный уход часть зарплаты, которая составляет 15 миллионов евро в год.
Суарес в прошедшем сезоне провел 36 матчей за "Барсу" и забил 21 мяч при десяти голевых передачах.