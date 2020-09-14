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Суарес проведет сезон на скамье для запасных, если не покинет Барселону

Испания
(1 голосов)

Руководство клуба продолжает давить на игрока

Суарес проведет сезон на скамье для запасных, если не покинет Барселону
Новина українською

"Барселона" продолжает давить на нападающего Луиса Суареса, чтобы тот поскорее покинул команду, сообщает Sport.es.

Уругвайский форвард, в трансфере которого заинтересован "Ювентус", рискует провести следующий сезон на скамейке запасных. Это произойдет, если он не согласится на расторжение контракта без каких-либо выплат.

33-летний футболист требует за досрочный уход часть зарплаты, которая составляет 15 миллионов евро в год.

Суарес в прошедшем сезоне провел 36 матчей за "Барсу" и забил 21 мяч при десяти голевых передачах.

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В статье: Луис Суарес Барселона
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Комментарии (5)
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Cerega15 (Kherson)
14.09.2020 в 16:54
Будут с Бейлом играть в гольф.
Ответить
0
-5
vadooo (Слатино)
14.09.2020 в 16:32
Чем-то он им там насолил.
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+3
-7
avatar
MES QUE UN CLUB
14.09.2020 в 16:43
Старенький уже, в серьёзных играх уже никак не тянет. Да и не только он.
Ответить
+6
-2
Dr. House (Подолье)
14.09.2020 в 16:50
Не тянет? Он лучший в сезоне после Тер Штегена и на равне с Видалем и Фати. А он ещё из-за травмы много пропустил. Не тянет - сам знаешь кто.
+1
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
14.09.2020 в 17:01
Послушайте доктор. Вам бы научиться внимательно читать, потом хоть немного проанализировать прочитанное, а потом комментировать.Первое... Его сегодняшний уровень был виден в игре с Баварией, когда он в скорости уступал всем игрокам Баварии, может быть и арбитру. Второе... Я же написал, что не тянет не только он, но и некоторые другие. Третье...... Неадекватное отношение к лучшему бомбардиру ЛаЛиги не позволяют Вам здраво мыслить..... сами знаете о ком речь.
+4
0


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