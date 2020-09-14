Два клуба АПЛ претендуют на Умтити

Защитник "Барселоны" Самуэль Умтити попал в сферу интересов клубов АПЛ, пишет Mundo Deportivo.

26-летний француз может перебраться в "Челси" или "Манчестер Юнайтед", которые хотят усилиться опытным центрбеком.

Сообщается, что "Барселона" готова расстаться с Умтити за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету француза 13 матчей в рамках Ла Лиги.