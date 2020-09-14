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Два клуба АПЛ претендуют на Умтити
Самуэль может сменить клубную прописку
Защитник "Барселоны" Самуэль Умтити попал в сферу интересов клубов АПЛ, пишет Mundo Deportivo.
26-летний француз может перебраться в "Челси" или "Манчестер Юнайтед", которые хотят усилиться опытным центрбеком.
Сообщается, что "Барселона" готова расстаться с Умтити за 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету француза 13 матчей в рамках Ла Лиги.
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Spokoyno (Киев)
14.09.2020 в 17:15
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