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Два клуба АПЛ претендуют на Умтити

Испания
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Самуэль может сменить клубную прописку

Два клуба АПЛ претендуют на Умтити
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Защитник "Барселоны" Самуэль Умтити попал в сферу интересов клубов АПЛ, пишет Mundo Deportivo.

26-летний француз может перебраться в "Челси" или "Манчестер Юнайтед", которые хотят усилиться опытным центрбеком.

Сообщается, что "Барселона" готова расстаться с Умтити за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету француза 13 матчей в рамках Ла Лиги.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Самуэль Юмтити Челси
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
14.09.2020 в 17:15
Ось цього треба дійсно продати. Не підійшов він Барселоні, хоч не виключено із-за тренерів, а не тільки "кришталевих" ніг.
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