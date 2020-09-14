Пришло время прощаться. В ближайшие два дня Видаль станет игроком Интера

Артуро Видаль покинет "Барселону". Причем сделает это бесплатно, о чем уже говорилось на протяжении последних недель.

Как информирует RAC 1, уже сегодня полузащитник посетит тренировочный центр каталонской команды, где будет официально объявлено о расторжении контракта. Вместе с этим, он попрощается с одноклубниками.

Новым клубом Видаля станет "Интер", с которым будет подписан трехлетний контракт. Ожидается, что завтра он пройдет медосмотр, после чего поставит подпись в новом соглашении. Ночью он вылетит в Милан.

За "Барселону" Артуро в общей сложности отыграл 96 матчей и смог выиграть с командой два трофея.