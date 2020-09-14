СМИ: Бэйл готов отправиться в аренду в МЮ

Существует вероятность того, что Гарет Бэйл покинет "Реал". Об этом сообщает The Times.

По их информации, "Манчестер Юнайтед" готов оформить аренду валлийца. В нем англичане видят альтернативу Джейдону Санчо, с которым договориться не удалось.

Сам Гарет был бы не против вернуться в Англию, однако хочет зарабатывать там не менее 15 миллионов в год. Неизвестно, готов ли "МЮ" потянуть эти запросы.

В последнем сезоне Гарет отыграл 20 матчей и совершил пять результативных действий.