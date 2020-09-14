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СМИ: Бэйл готов отправиться в аренду в МЮ

Испания
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Неужели он снова начнет играть в футбол?

СМИ: Бэйл готов отправиться в аренду в МЮ
UA-Футбол
Новина українською

Существует вероятность того, что Гарет Бэйл покинет "Реал". Об этом сообщает The Times.

По их информации, "Манчестер Юнайтед" готов оформить аренду валлийца. В нем англичане видят альтернативу Джейдону Санчо, с которым договориться не удалось.

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Сам Гарет был бы не против вернуться в Англию, однако хочет зарабатывать там не менее 15 миллионов в год. Неизвестно, готов ли "МЮ" потянуть эти запросы.

В последнем сезоне Гарет отыграл 20 матчей и совершил пять результативных действий.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
14.09.2020 в 22:47
Не вздумай
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