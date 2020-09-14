Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья подписала левого бека сборной Аргентины
Маркос Акунья перебрался в Примеру
"Севилья" завершила трансфер из "Спортинга" левого защитника Маркоса Акуньи. Сумма сделки составила 10 млн евро, контракт рассчитан на 4 года.
На "Писхуане" 28-летний аргентинец заменит Серхио Регилона, который в прошлом сезоне настолько сильно выступил в аренде из "Реала", что даже был признан Ла Лигой лучшим левым беком чемпионата.
Акунья играл в "Спортинге" с 2017 года, а до этого выступал на родине за "Расинг". Кроме того, на его счету 27 матчей за сборную Аргентины, где он последние годы является основным исполнителем.
????????????????????????????, ???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ????????— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 14, 2020
????????????????????????????????????????: @AcunaMarcos17
????????????????????????: Zapala ????????
????????????????????????????: Nervión ????????#WeareSevilla #vamosmiSevilla pic.twitter.com/EhOjA1040f