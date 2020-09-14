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Севилья подписала левого бека сборной Аргентины

Испания
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Маркос Акунья перебрался в Примеру

Севилья подписала левого бека сборной Аргентины
Новина українською

"Севилья" завершила трансфер из "Спортинга" левого защитника Маркоса Акуньи. Сумма сделки составила 10 млн евро, контракт рассчитан на 4 года.

На "Писхуане" 28-летний аргентинец заменит Серхио Регилона, который в прошлом сезоне настолько сильно выступил в аренде из "Реала", что даже был признан Ла Лигой лучшим левым беком чемпионата.

Акунья играл в "Спортинге" с 2017 года, а до этого выступал на родине за "Расинг". Кроме того, на его счету 27 матчей за сборную Аргентины, где он последние годы является основным исполнителем.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Севилья Серхио Регилон Маркос Акунья
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