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De Telegraaf: Барселона в шаге от подписания Депая

Испания
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Мемфис воссоединится с Куманом в клубе

De Telegraaf: Барселона в шаге от подписания Депая
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Футболист французского "Лиона" Мемфис Депай продолжит карьеру в "Барселоне". Нидерландское издание De Telegraaf сообщает о том, что трансфер практически согласован, в ближайшее время исполнитель пройдет медобследование в Каталонии – сделка должна быть завершена до воскресенья, 20 сентября.

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Трансфер 26-летнего Депая обойдется "сине-гранатовым" в 25 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве возможных бонусов.

В подписании Мемфиса заинтересован лично новый главный тренер каталонцев и экс-наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. У Депая остался всего год по контракту с "Лионом".

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В статье: Рональд Куман Лион Барселона Мемфис Депай Олимпик (Лион)
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Источник:
De Telegraaf

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