De Telegraaf: Барселона в шаге от подписания Депая

Футболист французского "Лиона" Мемфис Депай продолжит карьеру в "Барселоне". Нидерландское издание De Telegraaf сообщает о том, что трансфер практически согласован, в ближайшее время исполнитель пройдет медобследование в Каталонии – сделка должна быть завершена до воскресенья, 20 сентября.

Трансфер 26-летнего Депая обойдется "сине-гранатовым" в 25 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве возможных бонусов.

В подписании Мемфиса заинтересован лично новый главный тренер каталонцев и экс-наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. У Депая остался всего год по контракту с "Лионом".