Герой футбольного дня. Андрей Лунин

"Реал" в новом сезоне официальных матчей еще не проводил, получив, как и остальные представители Ла Лиги в еврокубках, некоторые привилегии относительно календаря. Но подготовка кипит. На сегодня, например, запланирован товарищеский матч с "Хетафе".

Между тем испанские СМИ обсасывают возможные кадровые решения Зинедина Зидана в новом сезоне. Среди прочего, не остается без внимания и Андрей Лунин. Украинец в период испанской каденции и так никогда не находился на задворках внимания прессы, а после возвращения в расположение "сливочных" – и подавно. Альфонс Ареола покинул "Реал", поэтому именно Лунину будет отведена роль второго голкипера. И это не такая уж и незаметная роль.

Испанские журналисты пророчат, что Лунин будет играть едва ли не во всех матчах "Реала" в Кубке Испании. А в этом турнире у мадридцев, - как у одного из фаворитов, - есть немалые шансы задержаться подольше. Бесспорно, Лунин будет играть также в различных товарищеских и выставочных матчах, возможно, даже и в сегодняшнем. А вот в Ла Лиге он может надеяться на шанс разве что благодаря особым обстоятельствам.

Тибо Куртуа называют "Эверестом", "непревзойденным", тем, кто будет охотиться на четвертый трофей Саморы в карьере. Вытеснить его из основы будет действительно невероятно сложной задачей, но Куртуа не железный. В прошлом сезоне у него бывали проблемы со здоровьем (вспомним хотя бы матч Лиги чемпионов против "Брюгге"), а это значит, что Лунин всегда должен быть в тонусе.

Преимущество украинца – благосклонность Зинедина Зидана. Можно провести параллели с Мартином Эдегором, который провел отличный сезон в аренде в "Реал Сосьедаде", но который все равно не нравится Зидану. Старые конфликты, несоответствие игровым принципам, задетое самолюбие: те или иные причины побуждают Зизу игнорировать Эдегора (он не включен в заявку на сегодняшний матч с "Хетафе" ), и побороть такие обстоятельства очень сложно. Сложнее, чем покорить "Эверест Куртуа".

Следим. Выступления Андрея Лунина могут стать изюминкой для украинского футбола в этом сезоне.

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