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Полузащитник Реала отклонил предложение из Катара

Испания
(1 голосов)

Васкес хочет остаться

Полузащитник Реала отклонил предложение из Катара
UA-Футбол
Новина українською

Лукас Васкес не намерен покидать "Реал". Совсем недавно он получил предложение из Катара.

По данным AS, он ответил отказом. Его контракт истекает летом 2021-го и он хочет получить новую сделку. Он постарается убедить руководство и Зидана.

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В прошлом сезоне Васкес выходил на поле 18 раз и забил два гола.

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В статье: Реал (Мадрид) Лукас Васкес
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