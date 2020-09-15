Полузащитник Реала отклонил предложение из Катара

Лукас Васкес не намерен покидать "Реал". Совсем недавно он получил предложение из Катара.

По данным AS, он ответил отказом. Его контракт истекает летом 2021-го и он хочет получить новую сделку. Он постарается убедить руководство и Зидана.

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В прошлом сезоне Васкес выходил на поле 18 раз и забил два гола.