Испания
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Полузащитник Реала отклонил предложение из Катара
Васкес хочет остаться
Лукас Васкес не намерен покидать "Реал". Совсем недавно он получил предложение из Катара.
По данным AS, он ответил отказом. Его контракт истекает летом 2021-го и он хочет получить новую сделку. Он постарается убедить руководство и Зидана.
В прошлом сезоне Васкес выходил на поле 18 раз и забил два гола.
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