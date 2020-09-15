Реал разгромил Хетафе в спарринге - Лунин отыграл один тайм, Бензема забил четыре гола

Мадридский "Реал" провел контрольный матч против "Хетафе". Команда Зидана забила шесть голов, параллельно с этим не пропустив.

Сразу четыре раза смог отметиться Карим Бензема. Также забивали Рамос и юный Арибас. Андрей Лунин провел второй тайм.

Состав "Реала" в первом и втором таймах