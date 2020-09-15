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Реал разгромил Хетафе в спарринге - Лунин отыграл один тайм, Бензема забил четыре гола

Испания
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Команда Зидана была сильнее

Реал разгромил Хетафе в спарринге - Лунин отыграл один тайм, Бензема забил четыре гола
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Мадридский "Реал" провел контрольный матч против "Хетафе". Команда Зидана забила шесть голов, параллельно с этим не пропустив.

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Сразу четыре раза смог отметиться Карим Бензема. Также забивали Рамос и юный Арибас. Андрей Лунин провел второй тайм.

Состав "Реала" в первом и втором таймах

Реал разгромил Хетафе в спарринге - Лунин отыграл один тайм, Бензема забил четыре гола - изображение 1

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) "Хетафе" Андрей Лунин
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