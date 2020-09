Реал готов отпустить Бэйла в Тоттенхэм, чтобы получить английского полузащитника

Мадридский "Реал" продолжает искать клуб для Гарет Бэйла. Большая вероятность, что он вернется в АПЛ.

По данным The Telegraph, в нем заинтересован президент "Тоттенхэма" Даниэл Лэви. "Сливочные" готовы отпустить вингера, но намерены в обмен получить другого игрока.

Сообщается, что "Реал" хочет арендовать с правом выкупа Деле Алли. Они будут выплачивать зарплату полузащитнику, а вместе с этим - половину зарплаты Бэйла.

Exclusive: Tottenham looking to re-sign Gareth Bale from Real Madrid in potential swap deal with Dele Alli | @Matt_Law_DT and @SamWallaceTel https://t.co/Mw884QSui9