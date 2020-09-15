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Реал готов отпустить Бэйла в Тоттенхэм, чтобы получить английского полузащитника

Испания
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Интересный обмен

Реал готов отпустить Бэйла в Тоттенхэм, чтобы получить английского полузащитника
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" продолжает искать клуб для Гарет Бэйла. Большая вероятность, что он вернется в АПЛ.

По данным The Telegraph, в нем заинтересован президент "Тоттенхэма" Даниэл Лэви. "Сливочные" готовы отпустить вингера, но намерены в обмен получить другого игрока.

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Сообщается, что "Реал" хочет арендовать с правом выкупа Деле Алли. Они будут выплачивать зарплату полузащитнику, а вместе с этим - половину зарплаты Бэйла.

Контракт Алли с "Тоттенхэм" рассчитан до 2024-го года. В последние несколько сезонов его прогресс замедлился, но он продолжает оцениваться в 54 миллиона.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Деле Алли
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