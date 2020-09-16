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Куман: Был конфликт Месси и клуба – это прошло мимо меня
Нейтральный Рональд
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал конфликт форварда Лионеля Месси с руководством испанского гранда. Цитирует наставника нидерландское подразделение портала FOX Sports.
"По большей части все это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси и клуба. Я уже успел пообщаться с Лионелем, мы будем продолжать работать".
Ранее стало известно, что аргентинский нападающий сохранит статус капитана "Барселоны" на сезон-2020/21. Каталонцы начнут новую кампанию 27 сентября, в рамках первого тура Ла Лиги "сине-гранатовые" встретятся дома на "Камп Ноу" с "Вильярреалом".