Куман: Был конфликт Месси и клуба – это прошло мимо меня

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал конфликт форварда Лионеля Месси с руководством испанского гранда. Цитирует наставника нидерландское подразделение портала FOX Sports.

"По большей части все это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси и клуба. Я уже успел пообщаться с Лионелем, мы будем продолжать работать".