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Куман: Был конфликт Месси и клуба – это прошло мимо меня

Испания
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Нейтральный Рональд

Куман: Был конфликт Месси и клуба – это прошло мимо меня
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал конфликт форварда Лионеля Месси с руководством испанского гранда. Цитирует наставника нидерландское подразделение портала FOX Sports.

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"По большей части все это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси и клуба. Я уже успел пообщаться с Лионелем, мы будем продолжать работать".

Ранее стало известно, что аргентинский нападающий сохранит статус капитана "Барселоны" на сезон-2020/21. Каталонцы начнут новую кампанию 27 сентября, в рамках первого тура Ла Лиги "сине-гранатовые" встретятся дома на "Камп Ноу" с "Вильярреалом".

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Источник:
Fox Sports

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