  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Не покорил Мадрид, но принес трофей АПЛ Манчестер Сити: Мануэлю Пеллегрини – 68 лет
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не покорил Мадрид, но принес трофей АПЛ Манчестер Сити: Мануэлю Пеллегрини – 68 лет

Испания
(2 голосов)

Хороший специалист празднует День рождения

Не покорил Мадрид, но принес трофей АПЛ Манчестер Сити: Мануэлю Пеллегрини – 68 лет

Twitter

Новина українською

Мануэль Луис Пеллегрини Рипамонти родился 16 сентября 1953 года в городе Сантьяго (Чили). Сейчас Пеллегрини возглавляет "Реал Бетис". На 2008 год являлся вторым по проценту побед в чемпионате Испании южноамериканским тренером после Вандерлея Лушембурго.

Читайте такжеОфициально: Мануэль Пеллегрини - главный тренер Бетиса

Мануэль становился обладателем Кубка Чили и победителем Лигильи в составе "Универсидад де Чили", за который отыграл всю карьеру профессионального футболиста (1973-1986).

Пеллегрини становился чемпионом Аргентины, возглавляя "Ривер Плейт". Также в качестве тренера чилиец выигрывал АПЛ и Кубок Английской лиги вместе с "Манчестер Сити". С испанским "Вильярреалом" специалист брал Кубок Интертото и доходил до полуфинала ЛЧ. С 5 июня 2009-го по 26 мая 2010 года работал в "Реале".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мануэль Пеллегрини
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
16.09.2021 в 11:06
При системі вар з малагою пройшов би борусію клопа в 1/4 в 2013.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...