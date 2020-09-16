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Вильярреал подписал одного из лучших защитников Примеры за 16,5 миллионов евро

Испания
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Эступиньян является игроком Уотфорда

Вильярреал подписал одного из лучших защитников Примеры за 16,5 миллионов евро
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Эквадорский защитник "Уотфорда" Первис Эступиньян перешёл в "Вильярреал". Испанцы заплатят за 22-летнего игрока € 16,4 млн. Контракт Эступиньяна с новым клубом рассчитан на семь лет, сообщает пресс-служба "Вильярреала".

Защитник перешёл в "Уотфорд" из "Удинезе" в 2017 году, но постоянно отправлялся в аренду в Испанию. Эквадорец защищал цвета "Альмерии", "Мальорки" и "Осасуны". В сезоне-2019/2020 игрок завоевал место в основном составе "Осасуны". Эступиньян провёл 39 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач.

Защитник дебютировал за сборную Эквадора в 2019 году, когда вышел на поле во встрече с Аргентиной (1:6). В том матче игрок не отметился результативными действиями.

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В статье: Уотфорд Вильярреал Первис Эступиньян
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