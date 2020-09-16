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Барселона хочет подписать 19-летнего защитника Аякса

Испания
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Он провел результативный сезон

Барселона хочет подписать 19-летнего защитника Аякса
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Защитник "Аякса" Сержиньо Дест может стать игроком "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы в обратном направлении могут отправить Нельсона Семеду, на которого не рассчитывает главный тренер каталонцев Роналд Куман, и предложить компенсацию в размере 30 миллионов евро.

На счету 19-летнего американца 2 гола и 6 результативных передач в 35 матчах за "Аякс" в сезоне-2019/20.

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Серджино Дест Сержиньо Дест
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