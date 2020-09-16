Барселона хочет подписать 19-летнего защитника Аякса

Защитник "Аякса" Сержиньо Дест может стать игроком "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы в обратном направлении могут отправить Нельсона Семеду, на которого не рассчитывает главный тренер каталонцев Роналд Куман, и предложить компенсацию в размере 30 миллионов евро.

На счету 19-летнего американца 2 гола и 6 результативных передач в 35 матчах за "Аякс" в сезоне-2019/20.