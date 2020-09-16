Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона хочет подписать 19-летнего защитника Аякса
Он провел результативный сезон
Защитник "Аякса" Сержиньо Дест может стать игроком "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонцы в обратном направлении могут отправить Нельсона Семеду, на которого не рассчитывает главный тренер каталонцев Роналд Куман, и предложить компенсацию в размере 30 миллионов евро.
На счету 19-летнего американца 2 гола и 6 результативных передач в 35 матчах за "Аякс" в сезоне-2019/20.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...