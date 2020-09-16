Агент Бэйла: Сейчас Гарет ближе к уходу из "Реала", чем за все предыдущие семь лет

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, рассказал о потенциальном возвращении игрока в "Тоттенхэм Хотспур".

"Мы ещё далеки от согласования некоторых моментов, но, без сомнений, сейчас Гарет ближе к уходу из "Реала", чем за все предыдущие семь лет. Это тяжёлая сделка, но есть причина верить, что она близка. Всё может произойти очень быстро, если переговоры продолжатся в таком же позитивном ключе. Гарет уже говорил с Моуринью. Он объяснил Жозе, что "Тоттенхэм" занимает особое место в его сердце", — приводит слова Барнетта Sky Sports.

Бэйл перешёл в "Реал" из "Тоттенхэма" летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.